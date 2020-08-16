Досягти ефекту красивого та професійного макіяжу не так легко. Мало володіти лише правильною технікою створення мейк-апу. Варто також знати про помилки, які можуть зіпсувати ваші старання.

Cosmopolitan рекомендує звернути увагу на поширені помилки, яких не варто припускатися. Адже вони можуть бути частиною вашого ритуалу зі створення макіяжу, але негативно впливати на кінцевий результат.

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Помилки, які псують ваш макіяж

Фарбування вій кількома шарами. Потрібно лише один раз промальовувати вії від їхньої основи та до кінчиків вгорі, пульсуючими Z-подібними рухами.

Потрібно лише один раз промальовувати вії від їхньої основи та до кінчиків вгорі, пульсуючими Z-подібними рухами. Не бачити різниці між бронзером та рум’янами. Бронзер не можна наносити на яблучка щік. Його призначення для підкреслення вилиць, основи чола, кінчика носа та підборіддя. А ніжно рожеві та персикові відтінки рум’ян слід використовувати саме на верхню частину щік.

Бронзер не можна наносити на яблучка щік. Його призначення для підкреслення вилиць, основи чола, кінчика носа та підборіддя. А ніжно рожеві та персикові відтінки рум’ян слід використовувати саме на верхню частину щік. Нанесення тональної основи сухим б’юті-блендером. Якщо ви прагнете рівномірного розподілення тонального крему за допомогою б’юті-блендера, то трішки намочіть його перед використанням.

Застосування пудри перед створенням макіяжу. Пудра – це фініш мейк-апу, але не старт.

Пудра – це фініш мейк-апу, але не старт. Підведення брів олівцем. Через жирну текстуру олівця ви можете зробити надто насичений колів на бровах. Тому краще оформлюйте та фіксуйте брови за допомогою спеціального гелю чи тіней.

Через жирну текстуру олівця ви можете зробити надто насичений колів на бровах. Тому краще оформлюйте та фіксуйте брови за допомогою спеціального гелю чи тіней. Використання надто світлого консилера. Потрібно маскувати синці під очима консилером лише на 1-2 тони світлішим, ніж ваша шкіра, аби не утворити замість синців білі плями.

Потрібно маскувати синці під очима консилером лише на 1-2 тони світлішим, ніж ваша шкіра, аби не утворити замість синців білі плями. Прибирати синці під очима, але забувати про перенісся. Коли маскуєте темні кола, то наносіть продукт також на ділянку носа біля внутрішніх кутиків очей.

Коли маскуєте темні кола, то наносіть продукт також на ділянку носа біля внутрішніх кутиків очей. Не розтушовувати олівець для губ. Після того, як помада стирається протягом дня, то на губах залишається лише чіткий недоречний контур. Тому його потрібно легенько розтушувати по внутрішній лінії.