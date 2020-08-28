Якщо ви прагнете зберегти молодість шкіри надовго, то варто цікавитися не лише інформацією про правильний догляд, а й знати про помилки, які ймовірно знецінять його ефект. Деякі елементарні речі мають особливий вплив на стан вашої зовнішності.

Сповільнити процес старіння шкіри прагне кожна жінка. Це можна зробити за допомогою правильного способу життя та необхідного догляду за шкірою. Проте Harper's Bazaar назвав помилки, які можуть вам завадити продовжити молодість шкіри. Варто прочитати: Позаду 2 роки розроблення: Кейт Хадсон запускає харчові домішки для сяючої шкіри Помилки у догляді за шкірою Нехтування сонцезахисним кремом , яким потрібно користуватися не лише влітку, а й будь-яку пору року. Аби захисти шкіру від ультрафіолетових променів, наносіть спеціальний засіб на обличчя, шию, ділянку декольте та руки.

, яким потрібно користуватися не лише влітку, а й будь-яку пору року. Аби захисти шкіру від ультрафіолетових променів, наносіть спеціальний засіб на обличчя, шию, ділянку декольте та руки. Точкове лікування акне. Наносити продукт проти прищів лише на запалену ділянку на обличчі – помилка. Спеціалісти рекомендують використовувати проти прищів засоби зі зволожувальним ефектом та наносити їх повністю на обличчя. View this post on Instagram A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts) on Apr 14, 2020 at 11:36am PDT Спати з макіяжем. Косметику завжди потрібно видаляти перед сном. Адже протягом дня на шкірі також накопичується бруд зі зовнішнього середовища та закупорюються пори.

Косметику завжди потрібно видаляти перед сном. Адже протягом дня на шкірі також накопичується бруд зі зовнішнього середовища та закупорюються пори. Відмова від засобу надто швидко, бо немає результату. Якщо ви почали користуватися антивіковими доглядовими продуктами, то необхідно мінімум 3-4 тижні, аби побачити зміни, бо антивіковим кремам властиво накопичувати ефект.

Якщо ви почали користуватися антивіковими доглядовими продуктами, то необхідно мінімум 3-4 тижні, аби побачити зміни, бо антивіковим кремам властиво накопичувати ефект. Перевантажувати шкіру доглядовими засобами. Таким чином шкіра почне втрачати тонус та природне сяйво, а виглядатиме втомленою. Відчувайте міру в догляді, аби не виникли негативні наслідки.