ВВ-крем з'явився на ринку зовсім нещодавно, але вже став улюбленим для багатьох жінок. Про те, що це за крем і чому він такий популярний – розповідаємо матеріалі.

BB-крем поєднує в собі властивості тонального та денного кремів, зазначає Makeup.

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Що таке ВВ-крем

BB-крем – універсальний засіб, який водночас доглядає за шкірою та приховує її недоліки. Окрім декоративної функції, засіб має багато функцій догляду: коригує тон обличчя, приховує дрібні недоліки, загоює дрібні запалення, а також зволожує та живить шкіру.

Основні властивості BB-крему

SPF-фільтри у складі;

маскування темних плям і вирівнювання тону шкіри;

заспокійливий ефект;

у деякі версії мають у складі компоненти, які уповільнюють процеси старіння.

Приставка BB в назві крему розшифровується як Blemish Balm. Дослівний переклад – "бальзам проти недосконалостей". Другий варіант розшифровки Beauty Balm – "бальзам краси". Прообраз сучасного BB-крему з'явився ще в 1960-х в Німеччині.



Як обрати ВВ-крем / Фото pexels

З чого складається ВВ-крем

До складу засобу входять доглядові компоненти, а також ті, які зазвичай є в складі тональних кремів. Основний елемент кожного BB-крему – вода. Крім неї у складі можуть бути:

силікони (наприклад, диметикон);

оксид кремнію – володіє матуючим ефектом;

рослинні масла і екстракти;

гіалуронова кислота, гліцерин та інші зволожуючі компоненти;

сонцезахисні фільтри (наприклад, діоксид титану).

Переваги та функції ВВ-крему

ВВ-крем вирівнює тон, приховує недосконалості, зволожує, захищає від впливу ультрафіолету і лікує дрібні запалення. Чим більше шарів цього крему наносити, тим щільнішим виходить тон.

Він легко робить шкіру матовою та рівною, при цьому буквально підлаштовується під її потреби. BB-крем не може повністю замінити зволожуючий або антивіковий крем, але здатний трохи поліпшити стан шкіри та приховати недоліки.

Найбільш поширені види ВВ-кремів

Усі BB-креми мають схожі властивості, однак можна розділити їх на три додаткові групи за різними ознаками.

Матуючий ВВ-крем

Цей вид найкраще підходить для жирної шкіри, а також при підвищеній вологості повітря.

Зволожуючий ВВ-крем

Усі BB-креми мають зволожуючі і доглядають властивості. Але якщо у вас надто суха шкіра, то більше підійде засіб, який містить екстракт алое вера або різні масла.

Корейський BB-крем

Засоби корейського виробництва відрізняються від європейських аналогів за кількома параметрами:

У лінійках відтінків представлено багато варіантів виключно для світлої шкіри .

. У корейських BB-кремах частіше можна зустріти відбілюючі інгредієнти .

. У них більш насичена текстура, яку можна видаляти не лише міцелярної водою, а й засобами на масляній основі (гідрофільним маслом чи іншими).

Щоб обрати правильний ВВ-крем, потрібно проконсультуватися з вашим косметологом.

Вибір ВВ-крему залежно від типу шкіри

Ці засоби розробляються з урахуванням потреб будь-яких типів шкіри. Щоб результат від користування був ідеальним, при виборі слід враховувати деякі нюанси.



Вибір ВВ-крему залежить від типу шкіри / Фото pexels

Для жирної та комбінованої шкіри

BB-крем повинен мати легку текстуру, яка не буде обтяжувати макіяж, забивати пори і провокувати появу жирного блиску. Також на тюбику повинна бути позначка oil-free та рослинні екстракти в складі.

Для проблемної шкіри

У складі слід особливо уважно шукати засоби, які будуть боротися з недоліками, а не тільки приховувати їх.

Для сухої шкіри

Якщо в складі буде гіалуронова кислота, гліцерин, олії або інші зволожувальні компоненти, то такий ВВ-крем ідеально підійде для цього типу шкіри. Текстура може бути трохи щільнішою, але при цьому рідкою.

Для нормальної шкіри

Навіть непроблемна шкіра може мати нерівний тон, дрібні зморшки чи невеликі почервоніння. Якщо ж ви хочете вирівняти тон, то обирайте ВВ-крем з рідшою текстурою. А для того, щоб сховати зморшки – з більш щільною текстурою та блискучим "фінішом". Якщо в складі будуть антиоксиданти, вітаміни C і E – вони точно не зашкодять.

Для вікової шкіри

Якщо у вас вже є досить глибокі зморшки, шукайте в складі речовин antiage-інгредієнти: пептиди, антиоксиданти (вітаміни A, E, C), гіалуронову кислоту. Також текстура BB-крему для вас має бути дуже легкою та м'якою, щоб він не забився в зморшки.



BB-крем має універсальний тон / Фото pexels

Як правильно підібрати тон ВВ-крему

Одна з головних особливостей BB-кремів, яка відрізняє його від інших тональних засобів, – вони підлаштовуються під тон шкіри.

Колір, який ви бачите в тюбику, буде виглядати на вашій шкірі зовсім по-іншому: може стати більш темним, рожевим або жовтуватим.

Але вибрати відтінок BB-крему набагато простіше, ніж тонального: