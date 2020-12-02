Що потрібно знати про хімічну завивку волосся: 5 неочевидних фактів
Хімічну завивку волосся ще називають "левовою гривою". Вона допомагає власницям прямого волосся отримати стильні кучері. Проте існує безліч сумнівів щодо цієї процедури. Тому варто дізнатися про неї більше.
Основа хімічної завивки волосся полягає у створенні кучерів, які довго зберігають свій першочерговий стан. Grazia поділився 5 неочевидними фактами про цю процедуру, які варто знати кожному.
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Факти про хімічну завивку
- Хімічна завивка змінює структуру волосся, а не робить довготривалу укладку. Зазвичай процедуру створення кучерів плутають із формуванням ідеальної укладки, яка зберігатиметься протягом певного періоду. Нові кучеряві локони також потрібно щоразу вкладати самостійно.
- Можна рідше мити голову. Після хімічної завивки не виникне необхідності мити волосся кожного ранку, адже локони будуть пишнішими, ніж зазвичай. Щоб освіжити укладку, достатньо розбурхати її руками. За особливої необхідності, намочіть загальну довжину волосся водою або розпиліть сухий шампунь.
- Довготривалий об’єм. Під час процедури майстер накручує волосся таким чином, що вам не потрібно буде хвилюватися про прикореневий об’єм.
- Хімічна завивка – це не завжди про ефект "баранця". Ви самі обираєте стиль локонів, які хочете отримати після процедури. Різними спеціальними інструментами можна створити як афрокучері, так і легкі пляжні локони.
- Не впливає на стан волосся. Завдяки сучасному складу для хімічної завивки і догляду, який проводять в салоні якість волосяної структури не пошкоджується. Проте хімічна завивка не допоможе покращити стан вашого волосся, якщо перед процедурою воно вже було сухим та ламким.
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