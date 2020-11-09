Перехід від осіннього до зимового сезону негативно впливає на стан вашої шкіри. Тому існують поради, які допоможуть уникнути лущення, сухості та обвітреного обличчя. Взимку варто трішки змінювати свою звичну б’юті-рутину.

Шкіра особливо схильна до пошкоджень саме в холодну пору року. Harper's Bazaar дав 3 рекомендації щодо дієвого догляду за шкірою обличчя взимку. Корисно знати: Красива та сяюча: практичні поради, які допоможуть покращити стан шкіри Як доглядати за шкірою обличчя взимку Зволоження. Взимку варто робити більший акцент на зволоженні шкіри, аніж в інші пори року, бо саме в цей час мороз негативно впливає на її стан. Аби уникнути лущення та почервоніння, замініть свій звичний тонік з етиловим спритом на більш ніжні засоби для зволоження. Також важливо не наносити крем чи тонік одразу перед виходом з дому. Проводіть б’юті-процедуру мінімум за годину до контакту шкіри з холодним повітрям. View this post on Instagram A post shared by TINA MARIA (@_tinamaria) on Sep 9, 2020 at 11:15am PDT SPF-захист. Так, навіть у холодний сезон потрібно захищати шкіру від ультрафіолетових променів. Адже вони мають властивість не лише погіршувати стан шкіри, а й пришвидшувати старіння. Під час морозів можна користуватися сонцезахисним кремом із нижчим рівнем SPF. Експерти рекомендують крем із захистом SPF20.

Так, навіть у холодний сезон потрібно захищати шкіру від ультрафіолетових променів. Адже вони мають властивість не лише погіршувати стан шкіри, а й пришвидшувати старіння. Під час морозів можна користуватися сонцезахисним кремом із нижчим рівнем SPF. Експерти рекомендують крем із захистом SPF20. Захист від вітру. Щоб створити на обличчі штучний бар’єр від вітру, користуйтеся косметикою: праймер, тональний крем та пудра зможуть захистити шкіру від несприятливих погодних умов. Якщо не захочете наносити шар тональної основи, то спробуйте кольдкрем. У своєму складі він містить віск, який утворює на шкірі захисну плівку.