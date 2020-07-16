Що потрібно знати перед тим, як йти до перукаря: трендові зачіски 2020

Оскільки вже за умовами карантину дозволено відвідувати студії краси, тому варто дізнатися про останні тенденції у б’юті-індустрії. Завдяки новим трендовим зачіскам ви можете вдало оновити свій імідж. У 2020 hair-тенденції пропонують оригінальні рішення.

Серед модних зачісок 2020 кожна красуня знайде те, що буде їй до вподоби. Якщо раніше такі ідеї вважали дещо нетиповими, бо ідеальна зачіска повинна була бути акуратно вкладеною, без жодної зайвої волосини чи просто із дотриманням усіх правил класики. Stylist зібрав тенденції 2020, які є не лише красивими, але й практичними.

Читайте також: Асиметричний боб та густі кучері: зачіски зірок, які вплинули на моду у всьому світі

Яку зачіску зробити у 2020

Додавання об’єму природним текстурам

М’яка французька бахрома

Контрастний перехід від одного тону до іншого

Яскраві коси

Глянцевий балаяж

Природний вільний стиль