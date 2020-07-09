Стан волосся може різко погіршитися у спекотні дні. Адже сонячні промені на нього негативно впливають. Щоб зберегти своє волосся красивим та здоровим, необхідно правильно за ним доглядати влітку.

Процедури для захисту волосся влітку необхідно регулярно повторювати. Також існують інші лайфхаки, які дозволяють мати красиву шевелюру, коли надворі палюче сонце. Vogue зібрав поради для літнього догляду за волоссям, які повинні увійти у вашу рутину. Варто дізнатися: Як безпечно освітлити волосся в домашніх умовах: поради експертів Як мати красиве волосся влітку Найефективніший спосіб вберегти волосся від шкідливого впливу сонця – це заплести його у стильні коси. Проте робіть їх такими, щоб був доступ для шкіри голови, бо вона вимагає окремого догляду. View this post on Instagram A post shared by АФРОКОСЫ (@ne_kira25) on Jul 9, 2020 at 12:27am PDT Використовуйте олії для шкіри голови. Вони створюють чудовий захисний шар. Застосовуйте олію авокадо та оливкову регулярно, поєднуйте їх також із ефірними оліями для приємного аромату. Проте для шкіри голови краще утриматися від застосування кокосової олії.

Уникайте шампуню. В літній час експерти рекомендують відмовитися від важкої текстури шампуню для волосся. Адже надмірне миття позбавляє структуру волосини натуральних олій, які сприяють зволоженню.

В літній час експерти рекомендують відмовитися від важкої текстури шампуню для волосся. Адже надмірне миття позбавляє структуру волосини натуральних олій, які сприяють зволоженню. Не боріться із закручуванням. Якщо ваше волосся від природи хвилясте, а влітку ефект лише посилюється, то не витрачайте час на цю боротьбу. У спекотні дні природна недбалість на голові – саме те, що треба.

Літній догляд за волоссям / Фото Unsplash Спробуйте тренд. Коси цього року увійшли в моду. Існує багато їхніх різновидів. Літо є вдалим періодом, аби спробувати на собі нову тенденцію, яка ще й полегшує рутину догляду за волоссям.