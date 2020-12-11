На хвилястому волоссі стильно виглядають зачіски з ефектом легкої недбалості, об’ємні зачіски краще відтворювати на кучерявих локонах. Натомість жінки з прямим волосся часто скаржаться, що варіацій модних зачісок для них дуже мало. Проте зіркові hair-стилісти поділилися трендовими стрижками, укладками, техніками фарбування, які підійдуть власницям прямої шевелюри.

Головним трендом для прямого волосся у наш час є доглянутість, тому варто постійно дбати про нього, аби зберігати красивий та здоровий вигляд. Про інші модні ідеї для прямого волосся від зіркових hair-стилістів пише "Новое время".

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Модні ідеї для прямого волосся від зіркових hair-стилістів

Каре з боковим проділом

Кеті Перрі та Люсі Гейл – власниці прямого волосся. Зірки є прихильницями коротких стрижок. Ви також можете скористатися ідеєю акуратного каре з проділом набік, яке є універсальним та зручним вже тривалий час.

Стильний чубчик і каскад

Зверніть увагу на варіант носіння прямого волосся від учасниці групи Little Mix. Прямі пасма знаменитість вдосконалила стрижкою "каскад" і чубчиком.

Дуже коротко

Сміливі власниці прямого волосся можуть спробувати стрижку, як у Демі Ловато. Нещодавно співачка наважилася на кардинальні зміни у своєму іміджі – постриглася у стилі томбой. Якщо вам подобається такий тренд, то також придивіться до стрижки "піксі" і "гарсон".

Недбалий стиль чубчика

У наступному сезоні hair-стилістів рекомендують експериментувати зі стилями чубчика: від короткого до чубчика-шторки. Класичним варіантом, який ще довго залишатиметься в моді, є недбалий чубчик, як у Тейлор Свіфт.

Волосся за вухами

Так, це також стильний варіант зачіски. У даному випадку експерти мають на увазі не просто загорнуте волосся за вуха. Щоб зачіска мала красивий і модний вигляд, для вкладання волосся потрібно використати гель для фіксації чи закріпити пасма невидимками. Знайти натхнення допоможуть образи Кендалл Дженнер і Дуа Ліпи.

Гладко зачесаний та високо зафіксований, хвіст

Зачіска є однією із найбільш трендових за останній час. Таким чином ви зможете доповнити як елегантний, так і бунтарський образ. Аріана Гранде обожнює високий гладкий хвіст, і поєднує його з різним макіяжем та одягом.

Експерименти у фарбуванні

Красиві та яскраві зміни в житті можна почати з експериментів з кольором волосся. Прихильницею такого методу є Кайлі Дженнер, яка не обмежується стандартними відтінками для фарбування своєї прямої шевелюри.

Гладкі та тугі коси

Акуратно укладені коси прийшли в моду незадовго після гладких хвостів. Дівчата з довгим прямим волоссям можуть урізноманітнити свої будні за допомогою стильного варіанту зачіски, як це зробила Барбара Палвін.

Колоски та зібране волосся

Кара Делевінь і Тейлор Свіфт продемонстрували цікаву ідею для зачіски на пряме волосся. Ви можете зробити зухвалий пучок та модні колоски, якщо вам ближче такий образ. Або додайте елегантності та ніжності, як у Тейлор.

Високий тугий пучок

Барбара Палвін, Ванесса Хадженс і Дуа Ліпа вже спробували на своєму прямому волоссі гладку укладку та тугий високий пучок. Ви можете скористатися їхніми ідеями або пофантазувати та самостійно вдосконалити зачіску.

Пучок на потилиці

Низький варіант пучка люблять Лілі Рейнхарт та Селена Гомез. Аби мати елегантніший вигляд, не забудьте зробити глибокий проділ волосся посередині голови або збоку.

Високі хвостики на короткому і довгому волоссі

Напевно кожна дівчина носила такий варіант зачіски в дитинстві. Проте тепер її можна зробити й у старшому віці, адже 2 хвостики на короткому і довгому волоссі є одним із hair-трендів сучасності. Таким чином ви додасте образу не лише грайливості та безпосередності, а й, поєднавши зачіску з правильним макіяжем і вбранням, матимете ефектний вигляд, як Кайлі Дженнер чи Надя Дорофеєва.

Мальвінка

Мила та незвичайна, але дуже популярна і модна зачіска – мальвінка. Її можна повторити на будь-якій довжині прямого волосся. Додайте стильних аксесуарів та насолоджуйтеся своїм зовнішнім виглядом.