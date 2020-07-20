Волосся також є делікатною складовою вашої зовнішності. Йому, як і шкірі, потрібен ретельний догляд. Негативно на стан волосся можуть вплинути елементарні речі, тому варто про них дізнатися та уникати їх.

Красива, довга та здорова шевелюра вимагає ваших зусиль, які необхідно докладати щодня. Існують універсальні правила, аби допомогти вам легше досягти такого ефекту. Cosmopolitan розповів про них. Читайте також: Як носити кольорові шпильки у волоссі: миловидний літній тренд із 90-х Чого не можна робити, якщо хочете красивого волосся Використовувати старі інструменти для розчісування волосся.

Надто тісно зав’язувати волосся спеціальною гумкою.

Не мати міри у проведенні хімічних процедур за допомогою кератину, ботоксу.

Застосовувати електричні прилади для створення зачіски із високою температурою.

Забувати наносити термозахист.

Як не зіпсувати своє волосся / Фото Pexels Рідко підстригати кінці волосся.

Починати розчісування волосся від коренів до кінців (трихологи рекомендують робити навпаки).

Необережно поводитися із вологим волоссям. У такому стані воно більш сприятливе до ламкості.

Використовувати надто багато засобів для догляду, якщо у вас навіть немає проблемної шкіри голови та нормальний тип волосся.

Не змінювати марку та властивості шампуню для волосся протягом багатьох років.