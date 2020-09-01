Із зайвою вагою важко боротися. Інколи навіть регулярні заняття спортом не допомагають. Справа у тому, що, окрім фізичних навантажень, для схуднення також необхідно дотримуватися певних порад. Деякі з них можуть здатися вам зовсім не очевидними.

Аби отримати бажаний результат від занять спортом та правильного харчування, варто взяти до уваги важливі правила, про які розповів Elle. Також додамо, що зайві кілограми мають схильність швидко повертатися, коли ви їх позбулися, тому дотримуватися здорового способу життя потрібно постійно.

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Як худнути ефективно: корисні поради

Перегляньте раціон харчування. Зайвих калорій легше уникнути, аніж потім їх позбутися. Виключіть зі свого меню шкідливі продукти. Важливо, щоб за день ви спалювали більше калорій, ніж споживали.

Зайвих калорій легше уникнути, аніж потім їх позбутися. Виключіть зі свого меню шкідливі продукти. Важливо, щоб за день ви спалювали більше калорій, ніж споживали. Втрата ваги на 80% залежить від дієти та лише на 20% від фізичної активності. Силові навантаження та кардіотренування активізують метаболізм, спалюють калорії та сприяють покращенню загального стану вашого здоров’я, але не є чудодійним методом схуднення. Наприклад, якщо ви пробіжите 2 кілометри, то спалите орієнтовно 200 калорій. Але ця кількість є меншою, ніж в одному шматку торта, який ви можете з’їсти опісля. Тому не нехтуйте дієтою.

Не змушуйте себе, а переконуйте. Якщо ви радикально заборонятимете собі їсти певні продукти, то спокуса порушити власне правило буде ще більшою. Тому просто розмовляйте із собою і намагайтеся зрозуміти, чому окрема їжа принесе шкоду вашому організму і чи варто її споживати. Таким чином ви спровокуєте у себе бажання розвивати здорові звички.

Якщо ви радикально заборонятимете собі їсти певні продукти, то спокуса порушити власне правило буде ще більшою. Тому просто розмовляйте із собою і намагайтеся зрозуміти, чому окрема їжа принесе шкоду вашому організму і чи варто її споживати. Таким чином ви спровокуєте у себе бажання розвивати здорові звички. Харчові звички заважають схуднути. Якщо ви звикли обмежувати себе від калорійної їжі протягом дня, але дозволяєте компенсувати усе втрачене за день вечерею із різноманітних страв, чи обожнюєте тішити себе десертами після поганого дня, то слід позбуватися таких шкідливих звичок. Вони знецінять усі ваші зусилля схуднути.