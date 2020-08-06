Зірка американського серіалу "Милі ошуканки" Шей Мітчелл вирішила видалити декілька пігментних плям з обличчя за допомогою IPL-терапії. Жінка вже зробила першу процедуру, процесом проведення якої поділилася на своїй сторінці в інстаграмі у форматі відео.

Шей Мітчелл зняла 3-хвилинне відео і опублікувала його в IGTV. Зірка показала, як проходила її перша процедура IPL-терапії. Також вона розповіла, що це і для чого її робить.

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Акторка у відео швидко пояснила 28 мільйонам своїх підписників головну функцію IPL-терапії. Спочатку зірка знімала себе у ліфті із маскою індивідуального захисту та написала, що вирушає на терапію. Перша частина відео складається із коротких кадрів, які Шей створювала за допомогою опції "бумеранг" в інстаграмі. Потім, коли косметолог зняв шар крему, нанесення якого було першим етапом процедури, знаменитість показала свою мелазму – порушення пігментації шкіри, яке виникає одиничними плямами зазвичай на обличчі або може мати множинний характер.

Що таке IPL-терапія

Її проводять за допомогою інтенсивного імпульсивного світла. Це процедура, яку косметологи та пластичні хірурги використовують для боротьби з мелазмою (гіперпігментованими плямами на обличчі). Перед та після застосування спеціального апарату потрібно зробити спочатку підготовчі кроки у вигляді нанесення крему із відповідною функцією, а потім заспокоїти шкіру.

"Я хочу показати вам, народ, без фільтру. Це моя маленька пляма мелазми (показує на ділянку біля ока) і прямо тут, на верхній губі. І це такі типові місця, де ви отримуйте мелазму. Але найчастіше це відбувається, коли молоді мами виходять на сонце", – розповідає на відео Шей Мітчелл. Зірка додала, що надто нервувалася, аби знімати фактичне лікування, тому враженнями поділилася вже опісля.

Я відчувала, як мільйон маленьких імпульсів світла б’ють по всьому,

– зізналася акторка.

Відео Шей Мітчелл завершується кадрами, які вона зробила через тиждень. Вона висловила своє захоплення IPL-терапією: "Це прогрес, як бачите. Безумовно, ефект помітний, але спеціалісти рекомендують ще зробити 1-2 процедури".