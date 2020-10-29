Зберегти розкішну шевелюру восени та взимку важко, адже саме у цю пору волосся схильне до випадіння. Зазвичай появу проблеми провокують різноманітні фактори: несприятлива екологія, неправильне харчування, гормональний збій, погода та інші. Проте можна спробувати припинити випадіння волосся і покращити його стан.

Випадіння волосся, підвищений артеріальний тиск, погану пам'ять та інші проблеми восени з’являються через природне пониження рівня гормону естрогену, пише Harper's Bazaar. Проте спробувати виправити ситуацію варто.

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Як зупинити випадіння волосся восени

Споживайте рослинні продукти, які містять фітоестрогени. На сезонні гормональні зміни важко вплинути, але фітоестрогени володіють властивостями, які схожі до натурального естрогену. Завдяки їм можна відновити дефіцит згаданого гормону. Таким чином корені волосся будуть міцнішими і воно не випадатиме з такою інтенсивністю.

Фітоестрогени можна знайти у вигляді БАДів, але перед прийомом потрібно проконсультуватися з лікарем. Також спробуйте шлях додавання цих компонентів у свій раціон. Вживайте рослинні продукти: горіхи, сою, льон, пшеницю та боби.

Зокрема, поширеною причиною випадіння волосся є стрибки температури. Аби вберегти свою шевелюру, не виходьте на вулицю з теплого приміщення без головного убору. Якщо обрати стильний берет чи модну шапку, то ви не лише захистите шкіру голови від холоду, а й вдало доповните свій образ.

Випадіння волосся також провокує порушений стан нервової системи. Стрес відображається, окрім значної втрати волосин, на загальному зовнішньому вигляді. Аби відновити психологічну рівновагу, спеціалісти радять насамперед отримувати здоровий сон, нормалізувати харчування, не перевантажувати організм та знаходити час на відпочинок.

Вищевикладені рекомендації слід поєднувати із правильним доглядом за волоссям, який буде напрямлений на боротьбу з випадінням волосся. Використовуйте безсульфатні шампуні, маски із натуральними оліями, спіть на шовковій наволочці або перед сном надягайте тюрбан.

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