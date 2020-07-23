У спекотні дні вашій шкірі потрібне максимальне зволоження. Інколи навіть вода та спеціальні косметичні засоби не допомагають. Проте літо – це сезон тих продуктів, які у своєму складі містять багато води. І їхнє додаткове споживання допоможе вашій шкірі залишатися зволоженою.

Зневоднення організму, окрім сухості шкіри, може спричинити набряки, помітні сліди втоми на обличчі та тілі, м’язові спазми. Harper's Bazaar назвав 5 продуктів, введення яких в раціон може запобігти появі таких проблем.

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Які продукти корисно їсти влітку для зволоження шкіри

Огірки

Продукт на 96, 7% складається з води. Порятунком у спекотні літні дні стане свіжий салат з огірка. Він допоможе підтримувати в організмі водний баланс та захистить шкіру від сухості. Також овоч можна використовувати не за призначенням, а як зволожувальну маску для обличчя.



Як огірки зволожують шкіру / Фото Unsplash

Салат Айсберг

Хоча цей інгредієнт і не може похвалитися багатим складом нутрієнтів, серед зелені у нього перше місце за вмістом води. Салатом можна доповнити будь-яку страву у вашому раціоні. Наприклад, ранковий сандвіч. Салат Айсберг містить 95, 6% відсотків рідини.

Кавун

Продукт не лише смачний, але й корисний для шкіри. У ньому великий вміст води. Проте інші компоненти, які містяться в складі кавуна, також володіють поживними властивостями. У ньому є природний антиоксидант – лікопен. Речовина додає фрукту яскраво-червоного забарвлення, а на вашу шкіру позитивно впливає тим, що запобігає її передчасному старінню і бореться із запальними процесами.



Корисний продукт для шкіри влітку / Фото Unsplash

Шпинат

Його користь також можна оцінити за складом. Продукт містить 91% води, калій, магній, фолієву кислоту, вітаміни C і K, антиоксидант лютеїн. Аби у вашому організмі було вдосталь речовин, які відповідають за молодість та красу шкіри, то можна щоденно інтегрувати чашку свіжого листя шпинату у свій раціон харчування. Така кількість продукту замінює денну норму споживання вітаміну E.

Диня

Таким літнім десертом можна завершити перелік продуктів, які сприяють зволоженню шкіри. Окрім великого вмісту води, у складі дині є вітаміни A, C та E, магній, колій, фосфор. Проте вживанням дині не можна надто захоплюватися, бо у ній є чимало калорій.