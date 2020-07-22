Австралійська модель Ель Макферсон була зіркою фешн-індустрії у 90-х. Вона стала добре відомою завдяки своїй рекордній шестиразовій появі на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Тепер знаменитості 56 років, але вона далі дбає про свій зовнішній вигляд і їй вдається продовжувати свою молодість.