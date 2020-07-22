Секрети вічної молодості: як моделі Ель Макферсон в 56 вдається виглядати на 30
Австралійська модель Ель Макферсон була зіркою фешн-індустрії у 90-х. Вона стала добре відомою завдяки своїй рекордній шестиразовій появі на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Тепер знаменитості 56 років, але вона далі дбає про свій зовнішній вигляд і їй вдається продовжувати свою молодість.
Сьогодні Ель Макферсон бізнес-леді та телеведуча. Їй відомі секрети та хитрощі, які допомагають красиво та молодо виглядати протягом багатьох років. Журнал Grazia дізнався, які саме.
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Як зберегти молодість
- Ніяких експериментів із зачіскою. Модель не змінює зачіску вже 30 років. Побутує думка, що секрет краси локонів Ель у тому, що після миття шампунем вона ополіскує волосся пивом.
- Макіяж з 70-х. Переваги у мейк-апі моделі тісно пов’язані з періодом її народження. Модель росла у 70-х роках, тому і перенесла мотиви тогочасного макіяжу в сьогодення. Досі вона малює собі стрілки із димчатим ефектом, додає об’єму віям за допомогою туші, а на губи наносити спеціальний блиск, який робить їх візуально пухкішими. У макіяжі зірки переважають нюдові відтінки, які не додають віку її обличчю.
- Любов до засмаги. Моделі подобається мінімалізм у всьому, але це не стосується засмаги. Вона любить засмагати так, щоб шкіра набувала шоколадного відтінку. Жінка зазначає, що ультрафіолетові промені підвищують імунітет, тому Ель Макферсон знаходить способи засмагнути, незалежно від пори року. Але навіть тоді слід використовувати сонцезахисні засоби.
- Здоровий спосіб життя. Зберігати молодість моделі допомагають регулярні тренування у фітнес-клубі. Окрім фітнесу з другом-тренером Джеймсом Дуйганом, жінка любить серфінг, хайкінг, теніс, їзду верхи, пілатес, йогу та інші активні заняття.
- Секретна дієта. В Ель складений спеціальний раціон харчування за групою крові. Також зранку вона п’є склянку води з лимоном, їсть гранолу з йогуртом. Обід та вечеря у неї складаються з овочів та риби. Також модель не вживає солодощів.
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