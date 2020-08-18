Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик протягом всього літа ділилася знімками у яскравих образах зі своїми шанувальниками в інстаграмі. Один із нещодавніх особливо вразив аудиторію зірки, бо із такою зачіскою та макіяжем її Лілію ще не бачили.

Лілія Ребрик опублікувала світлину на своїй сторінці в інстаграмі, на якій популярна телеведуча із яскравим рудим волоссям, райдужним макіяжем очей та губами в пурпуровому кольорі. Зокрема, публікацію зірка доповнила мотиваційним посланням для жінок.

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Акторка та телеведуча любить ділитися зі своїми підписниками в інстаграмі оригінальними ідеями для макіяжу, зачіски чи вбрання. Цього разу вона вирішила перевірити, чи личитиме їй гарячий рудий колір волосся. Тому зірка одягнула яскраву перуку. Таким чином вона не лише із білявки стала рудою, а й змінила зачіску. Бо світлі голлівудські локони перетворилися на дрібні хвилясті пасма та чубчик.

Зірка також зробила трендовий макіяж очей у стилі райдуги. На верхні повіки вона нанесла насичений рожевий пігмент, а нижні повіки підкреслила за допомогою поєднання двох яскравих відтінків тіней: жовтого та синього. На зовнішніх кутиках очей Лілія розтушувала сині тіні, а внутрішні куточки виділила жовтогарячим кольором. Довжини та об’єму віям жінка додала завдяки використанню спеціальної чорної туші. А лінію росту вій легенько промалювала чорною підводкою.

Губи телеведучої заслуговують окремої уваги. Вона нафарбувала їх пурпуровим відтінком помади. А поверх шару помади використала спеціальний блиск, аби створити сяючий ефект. Лілія Ребрик також застосувала мінімум хайлайтера та зробила матовий тон шкіри.

Жінка – така різна! Сьогодні білявка, завтра – брюнетка, а наступного місяця – взагалі руденька! Знаходьте у собі силу і сміливість змінюватися і бути різною,

– підбадьорила своїх шанувальниць Лілія Ребрик.

У коментарях до знімка підписники Лілії висловили захоплення її незвичним виглядом. "Лілю, вам дуже личить! Чи це точно ви? Дуже сміливо", – зазначили коментатори. Публікація уже встигла зібрати понад 11 тисяч вподобань та майже 140 коментарів.