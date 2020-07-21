Недавно состоялось live выступление 44-летней Натальи Могилевской с новой песней "Белый самолет", которое транслировали в утренней телепрограмме "Завтрак с 1+1". Украинская певица поразила поклонников ярким образом в кадре. Аудитория звезды на смену ее имиджа отреагировала неоднозначно.

Когда вновь разрешили посещать студии красоты, Наталья Могилевская решилась на кардинальные изменения. Она покрасила волосы и стала блондинкой. На этом звезда не остановилась и продолжила изменения имиджа с помощью яркого макияжа, фото которого опубликовала в своем аккаунте в инстаграме.

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Известная певица опубликовала свое селфи, на котором у нее необычный яркий макияж. Таким образом она анонсировала свое live выступление в программе "Завтрак с 1+1" с новой песней. Звезда не только выбрала для него оригинальный оранжево-розовый наряд, но и макияж, необычный для ее прежнего образа.

Почти все подписчики Натальи Могилевской в инстаграме соглашаются, что она совсем не похожа на себя. В комментариях к фотографии они пишут, что женщина выглядит как кукла и делают комплименты ее исполнению песни "Белый самолет". А другая часть комментаторов отметилаи, что раньше внешность певицы им больше нравилась и то, что они видят сейчас, немного слишком. Они просят ее стать такой, как прежде.

В макияже Натальи Могилевской визажисты сделали акцент на глазах. Ее веки накрасили сухими оранжевыми тенями яркого оттенка и тщательно их растушевали. На нижней линии роста ресниц у певицы голубая подводка с блестками, а максимально близко к верхней линии роста ресниц едва заметные черные стрелки. Завершающим этапом макияжа глаз стало нанесение туши для ресниц.

Звездные визажисты приложили немало усилий, чтобы создать идеально ровный тон кожи на лице знаменитости. На губах у нее легкий блеск, а форму бровей подчеркнули специальные тени. Образ получился эффектным, но некоторые из поклонников творчества Натальи Могилевской не хотели бы, чтобы она повторяла что-то похожее. Однако певица даже предложила создать маску в инстаграме с таким луком, прической и мейкапом.