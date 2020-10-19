Английская актриса Мишель Киган не удержалась, чтобы не обновить прическу с помощью популярного осеннего hair-тренда. Эксперты называют такую прическу уютной и тематической для этого сезона. Звездный парикмахер поделился видео с Мишель, на котором она позирует с модной челкой.

Cosmopolitan пишет, что такие осенние изменения в прическах звезд вдохновляют на обновление имиджа. Мишель Киган также решила попробовать на себе главный hair-тренд осени 2020.

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Челка-бахрома

Некоторые могут отказаться от челки, оперируя тем, что ее нужно ежедневно мыть, высушивать и тратить много времени на укладку. Однако такие звезды, как Кортни Кокс, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес не испугались бьюти-трудностей. Недавно к ним присоединилась английская актриса Мишель Киган, которая обновила имидж с помощью стильной челки-бахромы.

Видео, на котором звезда красуется перед камерой телефона, опубликовал ее парикмахер на своей инстаграм-странице. Он спросил у подписчиков: "У кого есть челка на осень?" Поклонники Мишель положительно отреагировали на изменения ее образа, но отметили, что таким образом звезда выглядит совершенно по-другому.

Напомним, что челка-бахрома является трендом этой осени. Он подходит почти всем формам лица и удачно смотрится на любой текстуре волос. И это подтвердили современные трендсетери, которые решились подрезать челку в новом сезоне.