От Мортисии Аддамс до подруги Битлджуса: культовые звездные образы на Хэллоуин для вдохновения
Отличной идеей для того, чтобы вдохновиться на создание образа на Хэллоуин, могут быть звездные примеры. Знаменитости активно участвуют в тематических вечеринках по случаю Дня всех святых. Некоторые их макияжи, прически и наряды стали культовыми: Софи Тернер в образе Мортисии Аддамс или Деми Ловато как Мария-Антуанетта. Возможно, вам также захочется перевоплотиться в таких героев.
Чтобы эффектно выглядеть в вечер Хэллоуина, попробуйте воссоздать культовые макияж и прически знаменитостей на себе. Glamour подготовил подборку тематических образов мировых звезд, которые запомнились поклонникам больше всего.
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