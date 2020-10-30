Отличной идеей для того, чтобы вдохновиться на создание образа на Хэллоуин, могут быть звездные примеры. Знаменитости активно участвуют в тематических вечеринках по случаю Дня всех святых. Некоторые их макияжи, прически и наряды стали культовыми: Софи Тернер в образе Мортисии Аддамс или Деми Ловато как Мария-Антуанетта. Возможно, вам также захочется перевоплотиться в таких героев.