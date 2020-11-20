MamaRika – популярная украинская певица, которая чуть ли не каждой фотографией в соцсетях очаровывает поклонников привлекательным видом своего лица. У звезды безупречная кожа и выразительный взгляд. Она рассказала, какая декоративная косметика у нее всегда с собой, чтобы создать идеальный макияж.

Подчеркивать свою красоту с помощью косметики любит большинство женщин. Среди них известная певица MamaRika. ТСН узнал, какие бьюти-средства есть в ее косметичке.

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Какой декоративной косметикой и почему пользуется MamaRika

Прежде всего звезда говорит, что уже несколько месяцев регулярно пользуется хайлайтером от бренда Kodi, серия highlighter and illuminator.

Это средство дает очень классный влажный и ненавязчивый эффект блеска, я всегда подчеркиваю ним скулы или иногда даже использую вместо теней. Это очень удобно, когда одним средством ты можешь прямо пальцами нанести на все участки макияж – на скулы, над губой, на переносицу и на веки. Такой себе мейк-ап для ленивых,

– делится впечатлениями MamaRika.

Певица добавляет, что ей также нравятся румяна вышеупомянутой фирмы. Она создает с их помощью эффект свежести на лице, как только после SPA.

MamaRika является сторонницей теней для век, и предпочитает марку Huda beauty, палитре Desert dusk palette. Макияж губ звезда обычно делает жидкими помадами NYX и Ofra, а также использует карандаши для губ Collistar professional. Ими она иногда заполняет всю площадь губ, а затем наносит прозрачный бальзам или гигиеническую помаду. Что касается помад, то исполнительница предпочитает матовые текстуры жидкой консистенции, ведь они являются более устойчивыми.

Известная красавица поделилась, что не пользуется тональной основой плотной текстуры. Ей больше нравятся простой BB-крем или тональный крем L'Oreal Paris alliance perfect, который естественно выглядит на коже.

Одним из любимых косметических брендов MamaRika является MAC. Она имеет от этой фирмы корректор, консилер, фиксатор. В частности, особенно тщательно певица подходит к выбору кистей для макияжа. "Девушки знают, что найти хорошие очень трудно, потому что они либо быстро портятся после частого мытья, или очень дорогие. Поэтому я заказала набор от Bobbi brown и очень довольна", – рассказывает MamaRika.

Звезда удивила своим признанием о том, что совсем не пользуется пудрой. Она считает, что даже минеральные пудры могут закупоривать поры. Зато у певицы есть несколько альтернативных лайфхаков: она пользуется рисовыми салфетками, которые убирают жирный блеск с кожи лица, а также иногда вместо пудры наносит обычную детскую присыпку из аптеки.

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MamaRika меняет свои духи в соответствии с сезоном: "Летом я люблю Salvatore Ferragamo – Signorina. Для осени у меня Burberry – London. Зимой – Dior J'Adore L'Or. Кстати, это мой любимый аромат". По маникюру, то звезда сейчас позволила ногтям отдохнуть от покрытия гель-лаком, а красит ногти обычными лаками от Orly.

Напоследок исполнительница отмечает, что все девушки прекрасны и без косметики. Но заботиться о своей коже необходимо, а с помощью макияжа стоит только удачно подчеркивать свои достоинства. MamaRika советует быть красивыми также внутренне, слушать и любить себя.