Естественный румянец на щеках, блеск кожи и пухлые губы – признаки красоты, которых можно достичь без использования декоративной косметики. Знаменитостям из-за особенности их работы обычно нужно носить профессиональный макияж, поэтому дома они позволяют коже отдохнуть и учатся любить себя такими, какие есть, мотивируя на это других.

Знаменитости и "no makeup" могут показаться несовместимыми. Люди всегда привыкли видеть их в безупречном виде с идеальными чертами лица. Elle поделился фотографиями известных актрис, певиц и моделей, которые смело показывают свои лица без макияжа.

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Знаменитости без макияжа, которые вдохновляют "обнажить" свою кожу

Звезды, которых все привыкли видеть по телевизору, также имеют естественные признаки старения на коже, веснушки, морщины и другие особенности, которые в обществе принято скрывать. Тенденция на натуральность заключается в том, чтобы люди научились любить свою внешность такой, как она есть. Ведь они откровенно делятся со своими поклонниками в соцсетях домашними селфи или снимками с отдыха без макияжа и фотошопа.

Утреннее лицо Дженнифер Лопес

Элли Голдинг с веснушками на лице без макияжа

Чистая кожа и булочки из волос Трейси Эллис Росс

Лицо Хайди Клум принимает солнечные ванны

Сальма Хайек без макияжа и с натуральными локонами

Никакой декоративной косметики на лице Гвинет Пэлтроу и ее дочери

Габриэль Юнион с сияющей кожей после уходовых процедур

Свежий вид лица Леди Гаги

Никакого макияжа и чуточку веснушек показала Белла Хадид

Рианна без следов макияжа