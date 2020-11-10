Тенденции зимнего макияжа, которые можно попробовать уже: 10 вариантов
Зимний макияж 2020-2021 удивит возвращением в моду бьюти-трендов прошлых десятилетий. Среди них не только использование подводки в стиле 60-х или выразительный контуринг губ, но и многое другое. Тенденции макияжа для зимнего сезона вы можете попробовать уже сейчас, чтобы определиться, какой мейк-ап нравится и подходит вам больше всего.
В холодные месяцы трендовый макияж может стать отличным способом для самовыражения. Кроме бьюти-тенденций из прошлого, в следующем сезоне модными будут и много новых стилей в макияже, сообщает Marie Claire.
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Трендовый зимний макияж
Черная подводка на веках в стиле 60-х
Меньше пудры, больше естественной влаги и сияния
Темный красный оттенок на губах, который можно чуточку пальцами распределить на щеки
Блестящие, неоновые, с принтом: смелые стрелки на веках
Выравнивание контура губ карандашом и окрашивание их помадой подобного оттенка
Ресницы-паучки: для желаемого эффекта перед нанесением туши важно намочить ресницы
Акцент на макияже глаз: блеск на веках – главный тренд зимнего сезона
ТікТок-лайфхак: укладывание бровей специальным мылом
Дымчатый макияж глаз в ярких оттенках
Розовые щеки, которые имеют естественный вид
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