Зимний макияж 2020-2021 удивит возвращением в моду бьюти-трендов прошлых десятилетий. Среди них не только использование подводки в стиле 60-х или выразительный контуринг губ, но и многое другое. Тенденции макияжа для зимнего сезона вы можете попробовать уже сейчас, чтобы определиться, какой мейк-ап нравится и подходит вам больше всего.