Лучшие из новых трендов в макияже зимой 2020 завоевали такую любовь у женщин, которые не потеряли свою актуальность и к лету. Пока у вас еще есть несколько жарких дней, когда будет уместно создать яркий мейкап, эти трендовые идеи пригодятся.