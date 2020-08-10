Зимние тенденции в макияже, которые стоит попробовать летом: 10 актуальных идей
Лучшие из новых трендов в макияже зимой 2020 завоевали такую любовь у женщин, которые не потеряли свою актуальность и к лету. Пока у вас еще есть несколько жарких дней, когда будет уместно создать яркий мейкап, эти трендовые идеи пригодятся.
Зачем ждать следующей зимы, чтобы снова сделать модный макияж, если он также будет красиво и стильно смотреться вместе с летним образом. Cosmopolitan собрал лучшие зимние бьюти-тенденции, которые стоит осуществить летом.
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Какой макияж сделать летом 2020
Яркий фиолетовый smoky eyes вместо классического черного
Голубая кремовая подводка на внутреннем контуре нижнего века (водной линии)
Естественные матовые небрежные брови
Двойные стрелки в двух оттенках на верхнее веко
Макияж с серебристыми тенями, черной стрелкой и "паучьими" ресницами в стиле дискотеки 70-х
Мерцающие цвета в мейкапе: монотонная тенденция
Пухлые губы с матовой помадой
Теплые сияющие контуры лица с добавлением корректора, туши для ресниц и блеска для губ
Губы в стиле "вамп" в интенсивном матовом красном или фиолетовом оттенках
Яркие неоновые тени для век и подводка для глаз
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