С началом нового сезона многим хочется также что-то изменить в своем имидже. Окрашивание волос в трендовый цвет может стать хорошей идеей. Ведь вы не только улучшите себе настроение, но и добавите стиля к своему обыденному образу. Однако перед походом к колористу стоит узнать о зимних hair-тенденциях.