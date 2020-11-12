Зимнее окрашивание волос: какие оттенки будут модными в следующем сезоне
С началом нового сезона многим хочется также что-то изменить в своем имидже. Окрашивание волос в трендовый цвет может стать хорошей идеей. Ведь вы не только улучшите себе настроение, но и добавите стиля к своему обыденному образу. Однако перед походом к колористу стоит узнать о зимних hair-тенденциях.
Зимой можно позволить себе смелые эксперименты с волосами. Cosmopolitan назвал 5 самых трендовых оттенков для окрашивания волос, которые будут популярными в следующем сезоне.
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Модное окрашивание волос зимой 2021
Глянцевый черный для тех, кому захотелось добавить блеска в жизнь
Ставка на натуральность: естественный цвет волос теперь в моде
Тренд карантина, который не потеряет актуальности зимой: мягкий розовый оттенок
Передние яркие пряди волос
В моде белокурый: пепельный, платиновый и теплые оттенки
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