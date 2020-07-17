Если трендовые цвета для nail-арта постоянно меняются, животный принт остается актуальным. Тенденция на животные принты в маникюре дает возможность продемонстрировать свой креатив. Ведь здесь ограничений не существует.

Когда вы не будете знать, в каком стиле сделать следующий дизайн на ногтях, то идеи маникюра с животным принтом пригодятся вам. 24 канал собрал креативные варианты рисунков на ногтях, которые являются универсальными. Они будут выглядеть уместно в любое время года и подойдут как для делового образа, так и под коктейльное платье.

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Животный принт на ногтях уже не новинка. Однако в 2020 году появились оригинальные вариации такого маникюра. Среди анималистического дизайна теперь можно выбрать леопардовый минимализм, пятна зебры в разнообразных формах, яркие цветные принты. Чтобы совместить оригинальный арт и модные оттенки в маникюре, можете покрыть ногти лаком нюдовых и пастельных цветов.

Животный принт в маникюре / Фото Instagram