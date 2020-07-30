Модель украинского происхождения, фитнес-активистка Жужу Иванюк благодаря 12-летнему опыту работы в фэшн-индустрии знает, как всегда поддерживать свое тело в отличной форме. Девушка даже составила собственный комплекс действенных упражнений, которые помогут женщинам накачать привлекательный пресс.

Для Vogue Жужу Иванюк рассказала, что старается регулярно выполнять тренировки 3-4 раза в неделю и поделилась видео, на котором демонстрирует эффективные упражнения для пресса. Если придерживаться тренировочного плана и правильного питания, то результатом станут заметные кубики, плоскость и рельефность живота.

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Как женщинам накачать пресс

Кроме выполнения тренировки для пресса на видео, модель отметила несколько советов, которые стоит запомнить. Жужу рекомендует начинающим в спорте повторять каждое упражнение в течение 30 секунд и делать перерыв тоже 30 секунд, а затем переходить к следующему упражнению. Комплекс состоит из 5 упражнений, которые можно повторять по кругу несколько раз.

Базовые правила для накачки пресса