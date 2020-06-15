Свои параметры можно корректировать визуально с помощью верхней одежды или белья. Однако для этого нужно точно знать, какой у вас тип фигуры. Его можно определить самостоятельно, если знать главные признаки.

Чтобы узнать свой тип фигуры вам понадобится только ваше тело и сантиметровая лента. Тогда необходимо измерить объем груди, талии и бедер и оценить результаты с помощью подсказок онлайн-издания Каталог статей.

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Какие есть типы фигуры и как их определить

Песочные часы. Если у вас три показателя объема примерно равные, то можете гордиться своим телом, потому что именно на такой тип фигуры все равняются. А именно: когда грудь и бедра одного объема, а талия заметно меньше. В таком случае вам важно акцентировать на изгибах своего тела, сохраняя баланс верха и низа.

Если у вас три показателя объема примерно равные, то можете гордиться своим телом, потому что именно на такой тип фигуры все равняются. А именно: когда грудь и бедра одного объема, а талия заметно меньше. В таком случае вам важно акцентировать на изгибах своего тела, сохраняя баланс верха и низа. У вас прямоугольный тип фигуры, если объем груди и бедер одинаков и талия тоже особо от них не выделяется. Например: объем груди 92 сантиметра, а талии больше 70. Чтобы акцентировать на преимуществах прямоугольной фигуры нужно визуально сужать талию, создавая массивность в другой части тела.



Прежде всего нужно измерить свои объемы / Фото Pexels