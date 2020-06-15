Женские типы фигуры: как определить свой
Свои параметры можно корректировать визуально с помощью верхней одежды или белья. Однако для этого нужно точно знать, какой у вас тип фигуры. Его можно определить самостоятельно, если знать главные признаки.
Чтобы узнать свой тип фигуры вам понадобится только ваше тело и сантиметровая лента. Тогда необходимо измерить объем груди, талии и бедер и оценить результаты с помощью подсказок онлайн-издания Каталог статей.
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Какие есть типы фигуры и как их определить
- Песочные часы. Если у вас три показателя объема примерно равные, то можете гордиться своим телом, потому что именно на такой тип фигуры все равняются. А именно: когда грудь и бедра одного объема, а талия заметно меньше. В таком случае вам важно акцентировать на изгибах своего тела, сохраняя баланс верха и низа.
- У вас прямоугольный тип фигуры, если объем груди и бедер одинаков и талия тоже особо от них не выделяется. Например: объем груди 92 сантиметра, а талии больше 70. Чтобы акцентировать на преимуществах прямоугольной фигуры нужно визуально сужать талию, создавая массивность в другой части тела.
Прежде всего нужно измерить свои объемы / Фото Pexels
- Треугольный тип или груша. Обладательницы такой фигуры имеют хрупкие плечи и талию, но значительно объемные бедра. С помощью диет вы не сможете сделать нижнюю часть своего тела меньше, поэтому лучше подчеркните красивую шею, ключицы и руки с помощью одежды или аксессуаров.
- Перевернутый треугольник или Т-образная фигура. Такой тип фигуры характеризуют широкие плечи и узкие бедра по сравнению с ними. Например: 95 сантиметров плечи и 90 бедра. Однако обычно женщинам с такой фигурой везет иметь длинные и стройные ноги. Старайтесь визуально уменьшать плечи, а взамен увеличивать бедра и акцентировать на талии.
- Фигура круглого типа или яблоко тогда, когда у вас прямой силуэт без выраженной талии, но пышное декольте. Таким женщинам стоит беспокоиться о своей фигуре, потому что обычно они быстро набирают вес, который особенно заметен в области живота.