Причины, почему волосы повреждены, бывают разнообразными. И дело не только в неправильном уходе за ними. На состояние волос также влияют другие внутренние факторы. Если вы готовы восстанавливать волосы, то стоит грамотно подойти к решению этой проблемы.

Иногда, сами того не понимая, вы повреждаете волосы. Harper's Bazaar назвал причины, почему волосы выпадают, становятся ломкими и теряют здоровый блеск.

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Почему волосы повреждены

Гормональный дисбаланс. Состояние волос может зависеть даже от менструального цикла. Когда в организме высокий уровень эстрогена, то кожа улучшается, а волосы становятся более толстыми и блестящими. Однако когда эстрогена недостаточно (а это случается за 3-7 дней до начала менструального цикла), то волосы более склонны к загрязнению и слабости.

Состояние волос может зависеть даже от менструального цикла. Когда в организме высокий уровень эстрогена, то кожа улучшается, а волосы становятся более толстыми и блестящими. Однако когда эстрогена недостаточно (а это случается за 3-7 дней до начала менструального цикла), то волосы более склонны к загрязнению и слабости. Неправильное питание, стресс, болезни. Питательные компоненты должны попадать в волосяные фолликулы вместе с питательными продуктами, которые необходимо включить в свой рацион. Обычно волосы получают недостаточное количество витаминов, потому что их забирают основные органы.

Использование шампуня, который не подходит вашему типу волос. Средства для мытья волос могут навредить им, если подобрать их неправильно. Состав шампуней бывает слишком агрессивным и неполезным для вашего типа волос. Поэтому выбирайте их тщательно.

который не подходит вашему типу волос. Средства для мытья волос могут навредить им, если подобрать их неправильно. Состав шампуней бывает слишком агрессивным и неполезным для вашего типа волос. Поэтому выбирайте их тщательно. Использование термоприборов. Фены и выпрямители разрушают волосяную кутикулу. Высокая температура провоцирует ломкость и сухость волос, лишает их естественного сияния. Поэтому стоит применять термозащиту и приборы с керамическим покрытием.