Для женщин важным аспектом их уверенности в себе является фигура и привлекательный внешний вид. Чтобы достичь желанной цифры на весах, недостаточно лишь придерживаться выбранной диеты. Вы сможете иметь стройную фигуру, если будете сочетать здоровое питание с регулярными тренировками. Тренер Анджелины Джоли поделился упражнениями, которые помогут активизировать работу всех мышц.

Фигура знаменитой Анджелины Джоли является образцом для многих женщин. Поэтому Cosmopolitan поделился действенными упражнениями для тренировки, которые помогут вам похудеть и сохранить упругую форму тела.

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Тренировка Анджелины Джоли

Во время выполнения физических упражнений важно сохранять правильный темп: перерыв между подходами не должен превышать 1 минуты. Также нельзя в процессе тренировки задерживать дыхание. Расслабьтесь и организм самостоятельно определит частоту вдохов и выдохов. Такую тренировку можно выполнять через день, но не чаще.

Планка с подъемом туловища

Локти нужно положить на пол, а ноги и туловище вытянуть в одну прямую линию. Теперь меняйте положение: сначала правую руку положите на ладонь, а затем повторите такую манипуляцию с левой рукой. Когда обе руки будут стоять на планке, поочередно положите их снова на локти. Полный круг нужно повторить 8 раз, а затем сделайте все то же, но начните с левой руки.

Буквой "W"

Возьмите в каждую руку по одной гантеле комфортного для вас веса, и немного отведите руки от туловища. Не касаясь локтями линии туловища, поднимите руки вверх, чтобы они и ваш корпус условно образовали букву W. Вернитесь в исходное положение и выполните 8 повторов упражнения.

Бегун

Станьте в такое положение вроде собираетесь бежать: одна нога вперед, другая сзади и обе чуточку согнуты в коленях. В руки возьмите по одной гантеле с максимальным весом для себя. Не меняя расположения ног, выполняйте движения свойственные бегунам: наклоняйте то одну, то другую ногу вперед. Затем смените ноги местами и повторите то же упражнение по 8 раз на каждую ногу.

Жим на трицепс и спину

Чтобы выполнить это эффективное упражнение, вам нужно согнуть руки и прижать их к груди. В каждую руку возьмите по гантели с комфортным для вас весом. Теперь расставьте ноги на ширине плеч. Одну из них поставьте немного вперед, другую – назад. Вы должны "выбрасывающим" движением руки выпрямить ее, а затем вернуться в первоочередное положение. Повторите упражнение 8 раз, смените ногу и снова выполните 8 повторений.