Защитные маски – красоте не помеха: как подчеркнуть глаза с помощью макияжа

Маска для индивидуальной защиты уже стала привычным "аксессуаром" в каждом образе. Однако из-за нее женщины не могут полноценно подчеркнуть свою красоту с помощью косметики, потому что маска скрывает почти половину лица. Поскольку остается вся надежда на глаза, то стоит научиться делать макияж, который будет делать взгляд максимально выразительным.

В макияже глаз также есть пространство для экспериментов. Вы можете наносить тени для век различных оттенков и текстур, тушь для ресниц также необязательно должна быть черной, а варианты оригинальных форм стрелок помогут вам самовыразится. Vogue открыл несколько секретов, которые помогут эффектно подчеркнуть ваш взгляд.

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Как сделать яркий макияж глаз

Осветить . Ярче взгляд сделает применение консилера вокруг глаз. Нанесите немного продукта под глаза и на внутренние уголки.

. Ярче взгляд сделает применение консилера вокруг глаз. Нанесите немного продукта под глаза и на внутренние уголки. Выделите . Лучше всего глаза помогут выделить "кошачьи" стрелки или другая оригинальная форма. Возьмите подводку для глаз с хорошей ручкой и позвольте себе фантазировать.

. Лучше всего глаза помогут выделить "кошачьи" стрелки или другая оригинальная форма. Возьмите подводку для глаз с хорошей ручкой и позвольте себе фантазировать. Закрутите и продлите . Чтобы получить эффект длинных и объемных ресниц, воспользуйтесь специальными щипцами для завивки ресниц и черной тушью.

. Чтобы получить эффект длинных и объемных ресниц, воспользуйтесь специальными щипцами для завивки ресниц и черной тушью. Экспериментируйте . Удачным выбором будет сочетание тех цветов теней для век, на которые вы раньше не решались. Поскольку нижняя часть лица будет оставаться ненакрашеной, то яркий макияж глаз будет выглядеть уместно.

. Удачным выбором будет сочетание тех цветов теней для век, на которые вы раньше не решались. Поскольку нижняя часть лица будет оставаться ненакрашеной, то яркий макияж глаз будет выглядеть уместно. Обрамление лица. Здесь речь пойдет о бровях. Ведь именно они могут кардинально изменить вид вашего лица. Не забывайте подкорректировать брови специальным карандашом или тенями и зафиксировать гелем.

Идеи для макияжа глаз при ношении маски / Фото Instagram