Защитные маски – красоте не помеха: как подчеркнуть глаза с помощью макияжа
Маска для индивидуальной защиты уже стала привычным "аксессуаром" в каждом образе. Однако из-за нее женщины не могут полноценно подчеркнуть свою красоту с помощью косметики, потому что маска скрывает почти половину лица. Поскольку остается вся надежда на глаза, то стоит научиться делать макияж, который будет делать взгляд максимально выразительным.
В макияже глаз также есть пространство для экспериментов. Вы можете наносить тени для век различных оттенков и текстур, тушь для ресниц также необязательно должна быть черной, а варианты оригинальных форм стрелок помогут вам самовыразится. Vogue открыл несколько секретов, которые помогут эффектно подчеркнуть ваш взгляд.
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Как сделать яркий макияж глаз
- Осветить. Ярче взгляд сделает применение консилера вокруг глаз. Нанесите немного продукта под глаза и на внутренние уголки.
- Выделите. Лучше всего глаза помогут выделить "кошачьи" стрелки или другая оригинальная форма. Возьмите подводку для глаз с хорошей ручкой и позвольте себе фантазировать.
- Закрутите и продлите. Чтобы получить эффект длинных и объемных ресниц, воспользуйтесь специальными щипцами для завивки ресниц и черной тушью.
- Экспериментируйте. Удачным выбором будет сочетание тех цветов теней для век, на которые вы раньше не решались. Поскольку нижняя часть лица будет оставаться ненакрашеной, то яркий макияж глаз будет выглядеть уместно.
- Обрамление лица. Здесь речь пойдет о бровях. Ведь именно они могут кардинально изменить вид вашего лица. Не забывайте подкорректировать брови специальным карандашом или тенями и зафиксировать гелем.
Идеи для макияжа глаз при ношении маски / Фото Instagram