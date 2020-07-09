Этот головной убор также называют тюрбаном. Традиция его ношения берет начало еще с глубокой древности. Если раньше чалма была предназначена только для мужчин, то теперь она может спасти женское волосы от повреждения.

Сон занимает значительную часть нашей жизни, а волосы и тело часто контактируют с постельным бельем. Поэтому следует заботиться о своей красоте даже тогда, когда вы спите. Harper's Bazaar рассказал, как можно защитить свои волосы от повреждения вследствие трения о подушку.

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Если спать в нежной шелковой чалме, то она поможет защитить волосы от трения и предотвратить ломкость, выпадение и повреждение волос. Такой головной убор выглядит стильно. Носить его можно даже в повседневной жизни, чтобы избежать попадания солнечных лучей на волосы, которые его пересушивают.

Прежде чем надевать чалму перед сном, соберите волосы в легкий пучок. Важно, чтобы пряди были сухими. Ведь влажные волосы плохо реагируют на шелк.

Преимущества шелка перед хлопком

В частности, стоит выбирать также шелковое постельное белье. Эксперты говорят, что обычные хлопковые наволочки служат основной причиной, почему волосы запутываются во время сна. Поскольку шелковые ткани снижают негативные последствия от трения на 40%, поэтому утром состояние прически остается неизменным.