Заповеди теней для век: 6 правил макияжа глаз
Тени для век являются одним из главных элементов декоративной косметики для создания полноценного макияжа. Чтобы получить от них максимальный эффект, необходимо соблюдать несколько правил нанесения теней на веки.
Свои знания о макияже можно дополнить правилами нанесения специальных теней на веки. Vogue поделился главными "заповедями" теней для век.
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Как пользоваться тенями для век
- Найдите свой тип. Есть различные текстуры теней для век: пудровые, кремовые, гелевые, пигменты, цветные карандаши. Стоит знать, какие для чего лучше использовать. Кремовые тени будут служить идеальной базой или подойдут, если вы собираетесь красить веки только одним цветом. Рассыпчатые пигменты используют для интенсивного покрытия, когда профессионально владеют техникой создания макияжа. Гелевыми тенями удобно рисовать стрелки, используя специальную кисть, как и цветными карандашами.
- Дополнительные цвета. Прежде чем наносить на веки цветные тени, определите, какой оттенок наиболее удачно подчеркнет ваш цвет глаз. Например, бронзовые и золотые оттенки подойдут голубым и светло-карим глазам, а фиалковые – зеленым, черный лайнер и тени шоколадного оттенка выделят темные цвета глаз.
- Важность грунтовки. Использование праймера для глаз настолько же важно, как и праймера для кожи лица. Таким образом вы добавите устойчивости теням, средство будет мягче ложиться и не "скатываться" впоследствии. Чтобы эффект матовых теней был более интенсивным, используйте белую подводку для глаз или карандаш, как основу: накрасьте ними веко, а затем наносите тени.
- Значение формы глаз. Поинтересуйтесь, какая техника создания мейкапа подойдет именно вашей индивидуальной форме глаз. Таким образом макияж подчеркнет все достоинства и скроет недостатки.
- Разберитесь в кистях. Каждая специальная кисть для теней обладает различными свойствами. Например, кистью с плотными ворсинками удобно наносить твердый пигмент, пушистая кисть предназначена для светлых оттенков теней, их мягкого нанесения, смешивания и выделения, а скошенную кисточку используют для "вытягивания" пигмента и рисования "кошачьего глаза".
- Правильный порядок. Процесс создания макияжа следует начинать с покраски глаз. Таким образом вы облегчите себе задачу. Любые остатки продукта, которые будут попадать на щеки, вы сможете легко убрать, не испортив тонн.
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