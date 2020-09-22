Несмотря на то, что голландская коса считается более летним стилем прически, она является идеальным вариантом, как можно заплести свои волосы идя на учебу или на работу, не потратив много времени и усилий. Косу будет удобно заплести на длинных волосах или на средней длине. Если вы часто практиковаться, то сможете делать плетение, как профессионал.