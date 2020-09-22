Как научиться заплетать голландские косы: советы и техника создания
Несмотря на то, что голландская коса считается более летним стилем прически, она является идеальным вариантом, как можно заплести свои волосы идя на учебу или на работу, не потратив много времени и усилий. Косу будет удобно заплести на длинных волосах или на средней длине. Если вы часто практиковаться, то сможете делать плетение, как профессионал.
Преимуществом прически "голландские косы" является то, что она помогает защитить волосы. Поэтому осенью погодные и другие неблагоприятные факторы не способны сильно повредить волосяную структуру. Marie Claire поделился советами и техникой создания голландской косы.
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Как заплести голландские косы
- Подготовка. Прежде всего нужно подготовить необходимые инструменты, которые вам понадобятся в процессе: зеркало, расческа, щетка для расчесывания волос и специальные резинки. Тщательно и медленно расчешите волосы, чтобы избавиться от всех узлов. Если вы хотите заплести 2 косички, то сделайте пробор волос на две части: от лба к шее. Выберите сторону, с которой хотите начать, а те пряди, которые вам пока не будут нужными, закрепите для удобства.
- Техника. Как и для плетения обычной косы, начните с небольшой части волос от самых кренов у кожи головы. Разделите эти пряди на 3 секции и, не торопясь, начинайте заплетать: правую прядь положите под среднюю, изменив ее положение, затем слева положите прядь вниз под среднюю, опять же меняя их положение. После двух манипуляций начинайте добавлять волосы. С каждым взаимодействием с правой и левой секциями волос добавляйте понемногу распущенные волосы в косу. Важно делать это, стягивая косу в направлении затылка, а не к лицу. Именно для этого вам понадобится зеркало. Возможно, сначала вам будет трудно, но особенность голландской косы является то, что она должна лежать возле головы сзади.
- Финиш. Когда вы успешно завершили плетение и все распущенные волосы сформировали в косу, то пора ее закрепить. В конце вы не должны подбирать другие пряди волос. Вам необходимо завершить плетение привычной техникой с 3 прядями. Завяжите косу резинкой для волос и переходите к плетению следующей.
Смотрите видео, как правильно плести голландские косы: