Раньше главной функцией витамина D считалась поддержка костей и соединительной ткани в здоровом состоянии. Однако последние 30 лет ученые работали над открытием других его полезных свойств. "Солнечный витамин" также укрепляет иммунитет, способствует улучшению памяти и работы мозга, связан с выработкой гормона счастья, а также даже замедляет старение.

Витамином D можно обогатиться с помощью солнечных лучей или дополнительно употреблять продукты с его содержанием. Harper's Bazaar подробнее рассказал, как витамин D может замедлить процессы старения в вашем организме.

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Как бороться со старением

С возрастом синтез "солнечного витамина" сокращается на 75%. Такое изменение в организме сразу можно заметить вследствие ухудшения состояния кожи. Клетки кожи требуют постоянной защиты от вредоносного влияния внешних факторов на них. Витамин D может им это обеспечить, потому что обладает антиоксидантными свойствами. Также упомянутый витамин повышает тонус и упругость кожи, стимулирует выработку коллагена и предотвращает появление морщин. Благодаря ему признаки старения не будут так быстро заметны на вашей коже.

Витамин D также разрушает и выводит из организма токсичные белковые агрегаты, которые накапливают с возрастом. Они вредны для вас, потому что провоцируют не только преждевременное старение кожи, но и разнообразные виды заболевания: проблемы с сердцем, зрением, пищеварением и даже болезнь Альцгеймера.



Витамин D против старения кожи / Фото Unsplash

Как можно получить витамин D

Синтез витамина D в организме происходит благодаря попаданию на кожу человека солнечных лучей. Однако научно доказано, что ультрафиолетовое излучение разрушает волокна коллагена, провоцирует пигментацию, ускоряет старение кожи и даже стать причиной появления рака. Чтобы этих проблем избежать, нужно пользоваться солнцезащитными средствами с высоким уровнем SPF.

Поэтому следует также искать другие источники, которые помогут вам поддерживать необходимое количество витамина D в организме. Добавляйте в свой рацион продукты питания с содержанием этого витамина, проконсультируйтесь с врачом, и он сможет порекомендовать вам курс витаминов.