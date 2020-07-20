Скрабирование кожи головы не у всех является обязательным этапом регулярной бьюти-рутины. Однако этот участок кожи также требует необходимого ухода. Ведь именно от него зависит общее состояние волос и как они будут расти.

Если вы пользуетесь разнообразными продуктами для укладки волос, выпрямителем, плойкой, замечаете перхоть или зуд кожи головы, то вам стоит попробовать проводить ее регулярное скрабирование. Harper's Bazaar рассказал, почему нужно отшелушивать отмершие частицы кожи на голове и как это сделать.

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Почему нужно скрабировать кожу головы

Против глубокого загрязнения кожи головы обычный шампунь для очистки бессилен. Поэтому необходимо использовать дополнительные продукты, чтобы избавиться от кожного сала, пыли, грязи и остатков продуктов для укладки волос. Если этого не сделать, то они будут накапливаться на коже, которая начнет шелушиться, потом необходимо будет чаще мыть волосы, а они будут становиться ломкими, терять природный блеск и силу.

Скраб помогает избежать таких проблем. Его основная функция – это удаление ороговевшей кожи. Таким образом улучшится и состояние ваших волос. Однако стоит помнить, что скраб не является альтернативой маски для волос. Его можно применять максимум 1 раз в неделю, чтобы не повредить корни волосяного покрова.



Почему нужно скрабировать кожу головы / Фото Pexels

Как приготовить скраб для волос в домашних условиях

Лучше всего с очищением кожи головы справится любой скраб, приготовленный на основе сахара, кофе или соли. Благодаря своей форме эти продукты служат абразивными частицами, которые удаляют лишние остатки с кожи и стимулируют кровообращение.

Скраб нужно использовать перед нанесением шампуня на кожу головы. Массируйте ее круговыми движениями, пока абразивные частицы не растворятся.

Выберите из базовых ингредиентов (сахара, кофе или соли) один, который будет базовым компонентом в вашем скрабе. К нему необходимо добавить растительное масло, в зависимости от ваших потребностей и состояния волос: