О важности использования скраба для кожи головы известно немного. Ведь большинство женщин считают, что достаточно использовать шампунь, бальзам и маски для ухода за волосами. Однако состояние локонов также может ухудшать неочищенная кожа головы. Справиться с этой проблемой поможет скраб, который можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Скраб для кожи головы не является предметом первой бьюти-необходимости. Однако кожа под волосами также требует надлежащей очистки и ухода. Поэтому Harper's Bazaar поделился домашним рецептом скраба для кожи головы.

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Зачем пользоваться скрабом для кожи головы

Если периодически у вас появляется перхоть из-за неблагоприятных погодных условий, после купания в море или бассейне или просто вы любите пользоваться стайлинговыми продуктами, то вашей коже нужен пилинг. Ведь даже шампуни с очистительной функцией не могут глубоко проникнуть в кожу, чтобы избавиться от всевозможной грязи.

Когда кожное сало, пыль, грязь и остатки средств для стайлинга накапливаются на коже головы, тогда она начинает шелушиться, волосы быстро жирнеют, становятся ломкими, теряет силу и блеск. Задачей скраба является удаление отмерших клеток кожи. Таким образом, регулярно используя средство, можно избежать вышеперечисленных проблем. Однако важно знать, что чрезмерное применение скраба также может навредить, травмировав корни волос. Поэтому проводите скрабирование кожи головы не чаще, чем 1 раз в неделю.

Как приготовить скраб для кожи головы в домашних условиях

Любой пилинг на основе сахара, кофе или соли поможет хорошо очистить кожу головы. Эти ингредиенты выполнять функцию абразивных частей, удаляя ороговевшие чешуйки и улучшая кровообращение. Продукт нужно втирать в кожу массажными движениями. Важно, чтобы кожа была влажной. Проводите скрабирование перед нанесением шампуня.

Возьмите соль, сахар или кофе и добавьте к базовому компоненту некоторые растительные масла:

для слабых и тусклых волос используйте оливковое, касторовое, миндальное или репейное масло;

используйте оливковое, касторовое, миндальное или репейное масло; для сухих волос и секущихся концов подойдет масло кунжута, тыквы или персиковых косточек;

подойдет масло кунжута, тыквы или персиковых косточек; для волос, склонных к жирности, добавляйте аргановое или облепиховое масло.

Чтобы скраб придавал волосам приятный запах, обладательницы сухих локонов могут дополнить смесь несколькими каплями эфирного масла апельсина или грейпфрута, для жирных волос возьмите масло эвкалипта, для слабых – сандаловое или масло иланг-иланга, масло чайного дерева выбирайте, если вам нужно избавиться от перхоти.