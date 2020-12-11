26-летняя канадская модель с болезнью витилиго за последние несколько дней продемонстрировала оперативные кардинальные трансформации своей прически. Звезда делилась фотографией каждого бьюти-перевоплощения со своими поклонниками на странице в инстаграме.

Супермодель Винни Харлоу всегда вела активный образ жизни. Однако недавно ей удалось сменить 3 прически за рекордно быстрое время, сообщает Elle.

Читайте также: Что можно сделать с прямыми волосами: трендовые идеи от звездных hair-стилистов

Бьюти-трансформации Винни Харлоу

"Винни, мы за тобой не успеваем", – именно так прокомментировали поклонники модели один из ее постов с очередной сменой прически. За последние несколько дней она сменила по меньшей мере 3 стиля волос: цвет, длину, укладку. Конечно, не каждая прическа воссоздана на ее настоящих волосах – без париков не обошлось. Однако увидеть звезду в разном имидже было интересно всем ее поклонникам.

Сначала девушка сменила свои роскошные локоны на простую прическу, сделав элегантную, очень короткую, но модную стрижку "пикси". Затем она продемонстрировала себя в образе блондинки, а потом интересную технику балаяж на волосах средней длины.

Все началось с такой стрижки

Потом смена цвета

А потом была такая трансформация

И теперь снова роскошные локоны