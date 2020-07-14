Как выщипывать брови ниткой: преимущества, недостатки, способ выполнения

Тридинг – это официальное название эпиляции нитью. С помощью этой методики еще женщины древнего Востока удаляли нежелательные волосы на теле. Теперь популярность набирает тридинг лица, потому что такую эпиляцию можно быстро сделать в домашних условиях без возникновения раздражения на коже.

Выщипывать брови не так легко, как кажется на первый взгляд. Эта процедура требует особой осторожности, правильной корректировки формы и времени. В частности, не всегда есть возможность ходить на коррекцию бровей в салон. Поэтому нить должна спасти современных женщин, об особенностях работы с которой рассказал СТБ. Полезно знать: Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушиваться Преимущества тридинга Легкость исполнения и доступность метода.

Нить не оставляет на коже раздражение, как это бывает во время эпиляции воском.

Удаляется пушковые волосы.

Нить не ломает волосы и удаляет их в труднодоступных участках.

После тридинга нет вросших волос, а кожа сохраняет гладкость.

Волосы могут не отрастать до 4 недель.

Минимальные болевые ощущения. Когда нельзя выщипывать брови ниткой Если на коже есть царапины, раны, раздражение, сыпь и другие недостатки.

Когда существует риск повредить родинки или папилломы.

Из-за определенных противопоказаний, если у вас есть кожные заболевания. Способ выщипывания бровей нитью / Фото из открытых источников Как выщипывать брови ниткой Что вам понадобится? Нить (желательно хлопчато-бумажная).

Антисептик.

Тальк или детская присыпка.

Ватные диски.

Зеркало. Техника выщипывания Сначала намочите антисептиком ватный диск и проведите им по той области лица, которую собираетесь эпилировать.

и проведите им по той области лица, которую собираетесь эпилировать. Разотрите тальк в ладонях и нанесите на и под брови, чтобы удалить лишнюю влагу и сделать волосы заметнее. Делайте это стуча пальцем по коже, но не втирайте.

в ладонях и нанесите на и под брови, чтобы удалить лишнюю влагу и сделать волосы заметнее. Делайте это стуча пальцем по коже, но не втирайте. Пальцем "зачешите" брови по линии роста.

по линии роста. Возьмите нить длиной 15-30 сантиметров. Завяжите на ней обычный узелок, чтобы образовалась большая петля. Растяните ее на пальцах обеих рук (в зависимости от того, как вам удобнее, можно на 2-3) и перекрутите ее так, чтобы получилась условная восьмерка. Повторите манипуляцию 5-6 раз, закручивая нить в одном направлении. Важно: узелок должен быть посередине петли на одинаковом расстоянии от рук и между пальцами так, чтобы не ограничивать вас в движениях. Выберите волосину, которую нужно выщипать. Приложите нить против линии ее роста. Верхняя петля должна быть уже, чем нижняя. Вторую петлю расправьте пальцами. Далее техника должна напоминать использование ножниц. Когда вы прижмете нить к коже, то нужно, чтобы волосина была у узелков, которые вы закручивали. А широкую петлю необходимо растянуть указательным и большим пальцами. Таким образом узкая петля захватит и выщипнет нежелательные волосы.

Приложите нить против линии ее роста. Верхняя петля должна быть уже, чем нижняя. Вторую петлю расправьте пальцами. Далее техника должна напоминать использование ножниц. Когда вы прижмете нить к коже, то нужно, чтобы волосина была у узелков, которые вы закручивали. А широкую петлю необходимо растянуть указательным и большим пальцами. Таким образом узкая петля захватит и выщипнет нежелательные волосы. После процедуры протрите соответствующие участки кожи антисептиком и нанесите на них любимый крем. Как выщипывать брови ниткой / Видео AlexandrasGirlyTalk