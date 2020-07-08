Выразительный взгляд и объемные волосы: бьюти-советы, которые должна знать каждая женщина
Знаний о красоте много не бывает. Разнообразные лайфхаки помогают женщинам выглядеть лучше и облегчить их бьюти-рутину. Иногда недорогие и доступные средства или простые трюки могут положительно повлиять на состояние вашего лица и кожи.
Бьюти-советы, которые рекомендует онлайн-издание Good Housekeeping, не требуют от вас полностью изменить вашу ежедневную рутину создания макияжа или ухода за собой. Они лишь дополнят ее. В частности, все лайфхаки проверены профессионалами в сфере красоты.
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Бьюти-советы для женщин
- Чтобы маникюр, который вы сделали в домашних условиях был более стойким, наносите вазелин на грань и ногтевой кутикулы.
- Используйте сухой шампунь перед сном. Волосы поглотят его в период сна, и утром они будут выглядеть освеженными.
Секреты красивых волос / Фото Unsplash
- Не трите запястья, когда наносите на них духи. Просто прижмите их друг к другу, но не втирайте.
- Используйте корректор легкой текстуры, чтобы не создавать на участках под глазами неестественных светлых пятен.
- Проведите лайнером стрелку в направлении вниз, чтобы визуально увеличить глаза.
- Узнайте, как называется отдельная часть вашего глаза и какой продукт на каждую из них нужно наносить.
Что нужно знать для правильного макияжа глаз / Фото из открытых источников
- Закрепите губную помаду при помощи пудры, которую нужно нанести на губы через бумажную салфетку. Таким образом, ее эффект будет длительнее, цвет ярче и она не "будет скатываться".
- Для максимального результата нужно использовать несколько масок для лица с различными эффектами.
- Чтобы добавить ресницам объема и сделать взгляд более выразительным, когда краситесь тушью для ресниц, нажимайте на их линию роста, чтобы начало было интенсивнее прорисованным.
- Выбирайте правильную текстуру румян для своих нужд. Румяна в виде порошка подойдут тем, у кого расширенные поры, кремовые формы являются более устойчивыми , а гелевые – сияющие.
- Румяна должны натурально смотреться на вашем тоне кожи.
- Типичный хайлайтер можно заменить продуктами, которые имеют свойство отражать свет и создавать натуральный блеск на лице.
- Красьте брови специальной помадой для бровей, чтобы придать им цвет, но сохранить естественность.
Эффект естественных бровей / Фото Unsplash
- Эффекта наращенных ресниц можно достичь с помощью пудры. Возьмите полупрозрачный порошок и легонько нанесите на концы ресниц, которые уже накрашены тушью.
- Сломанный ноготь можно спасти кусочком чайного пакетика. Приложите его к месту трещины на ногти и зафиксируйте прозрачным покрытием.
- Для создания объемных локонов используйте фен с насадкой диффузор.
- Цвет на губах будет держаться дольше, если перед нанесением помады накрасить губы карандашом соответствующего цвета.
- Когда вы испачкали лицо тушью, а макияж уже готов, то смочите кисть в мицеллярной воде и осторожно вытрите то, что нужно.
- Прокрасьте карандашом для глаз белого цвета нижнюю водяную линию. Таким образом взгляд станет свежее, выразительнее и уберет эффект усталости, даже если вы не спали всю ночь.
Как сделать взгляд выразительнее / Фото Unsplash
- Смягчайте кутикулу ногтей с помощью специального масла и массируйте это место. Тогда она будет расти медленнее, а маникюр будет выглядеть аккуратнее.
- Если нанести хайлайтер на "птичку" над губами, то они сразу визуально увеличатся и станут пухлыми.
- Четкости взгляду добавляют матовые тени и на тон более светлый консилер под глаза.