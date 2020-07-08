Знаний о красоте много не бывает. Разнообразные лайфхаки помогают женщинам выглядеть лучше и облегчить их бьюти-рутину. Иногда недорогие и доступные средства или простые трюки могут положительно повлиять на состояние вашего лица и кожи.

Бьюти-советы, которые рекомендует онлайн-издание Good Housekeeping, не требуют от вас полностью изменить вашу ежедневную рутину создания макияжа или ухода за собой. Они лишь дополнят ее. В частности, все лайфхаки проверены профессионалами в сфере красоты. Вам может быть полезно: Маслянистая, бронзовая, с веснушками: какой должна быть кожа летом Бьюти-советы для женщин Чтобы маникюр, который вы сделали в домашних условиях был более стойким, наносите вазелин на грань и ногтевой кутикулы.

Используйте сухой шампунь перед сном. Волосы поглотят его в период сна, и утром они будут выглядеть освеженными. Секреты красивых волос / Фото Unsplash Не трите запястья, когда наносите на них духи . Просто прижмите их друг к другу, но не втирайте.

. Просто прижмите их друг к другу, но не втирайте. Используйте корректор легкой текстуры , чтобы не создавать на участках под глазами неестественных светлых пятен.

, чтобы не создавать на участках под глазами неестественных светлых пятен. Проведите лайнером стрелку в направлении вниз , чтобы визуально увеличить глаза.

, чтобы визуально увеличить глаза. Узнайте, как называется отдельная часть вашего глаза и какой продукт на каждую из них нужно наносить. Что нужно знать для правильного макияжа глаз / Фото из открытых источников Закрепите губную помаду при помощи пудры , которую нужно нанести на губы через бумажную салфетку. Таким образом, ее эффект будет длительнее, цвет ярче и она не "будет скатываться".

, которую нужно нанести на губы через бумажную салфетку. Таким образом, ее эффект будет длительнее, цвет ярче и она не "будет скатываться". Для максимального результата нужно использовать несколько масок для лица с различными эффектами.

с различными эффектами. Чтобы добавить ресницам объема и сделать взгляд более выразительным, когда краситесь тушью для ресниц, нажимайте на их линию роста, чтобы начало было интенсивнее прорисованным.

и сделать взгляд более выразительным, когда краситесь тушью для ресниц, нажимайте на их линию роста, чтобы начало было интенсивнее прорисованным. Выбирайте правильную текстуру румян для своих нужд. Румяна в виде порошка подойдут тем, у кого расширенные поры, кремовые формы являются более устойчивыми , а гелевые – сияющие.

для своих нужд. Румяна в виде порошка подойдут тем, у кого расширенные поры, кремовые формы являются более устойчивыми , а гелевые – сияющие. Румяна должны натурально смотреться на вашем тоне кожи.

на вашем тоне кожи. Типичный хайлайтер можно заменить продуктами, которые имеют свойство отражать свет и создавать натуральный блеск на лице.

продуктами, которые имеют свойство отражать свет и создавать натуральный блеск на лице. Красьте брови специальной помадой для бровей, чтобы придать им цвет, но сохранить естественность. Эффект естественных бровей / Фото Unsplash Эффекта наращенных ресниц можно достичь с помощью пудры . Возьмите полупрозрачный порошок и легонько нанесите на концы ресниц, которые уже накрашены тушью.

. Возьмите полупрозрачный порошок и легонько нанесите на концы ресниц, которые уже накрашены тушью. Сломанный ноготь можно спасти кусочком чайного пакетика . Приложите его к месту трещины на ногти и зафиксируйте прозрачным покрытием.

. Приложите его к месту трещины на ногти и зафиксируйте прозрачным покрытием. Для создания объемных локонов используйте фен с насадкой диффузор .

. Цвет на губах будет держаться дольше, если перед нанесением помады накрасить губы карандашом соответствующего цвета.

Когда вы испачкали лицо тушью, а макияж уже готов, то смочите кисть в мицеллярной воде и осторожно вытрите то, что нужно.

и осторожно вытрите то, что нужно. Прокрасьте карандашом для глаз белого цвета нижнюю водяную линию. Таким образом взгляд станет свежее, выразительнее и уберет эффект усталости, даже если вы не спали всю ночь. Как сделать взгляд выразительнее / Фото Unsplash Смягчайте кутикулу ногтей с помощью специального масла и массируйте это место. Тогда она будет расти медленнее, а маникюр будет выглядеть аккуратнее.

с помощью специального масла и массируйте это место. Тогда она будет расти медленнее, а маникюр будет выглядеть аккуратнее. Если нанести хайлайтер на "птичку" над губами , то они сразу визуально увеличатся и станут пухлыми.

, то они сразу визуально увеличатся и станут пухлыми. Четкости взгляду добавляют матовые тени и на тон более светлый консилер под глаза.