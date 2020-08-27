Пожалуй, у каждой женщины бывает такое утро после вечеринки, когда недосып и усталый вид лица трудно скрыть. Однако существуют бьюти-советы, которые могут облегчить вашу утреннюю рутину и скрыть последствия ночных веселий.

Алкоголь и недостаточное количество сна вредно влияют на состояние вашей кожи. Если вы ведете здоровый образ жизни, но иногда посещаете вечеринки, то Cosmopolitan поделился действенными лайфхаками, которые помогут быстро вернуть лицу привлекательный вид. Вам будет интересно: Сияющий макияж yoga skin: как повторить бьюти-тенденцию Как выглядеть привлекательной утром после вечеринки Лицо освежит прохладная вода. Процедура должна быть первым шагом вашей утренней бьюти-рутины после вечеринки. Но не стоит злоупотреблять этим лайфхакам. Ведь ежедневно нужно умывать лицо водой, температура которой примерно 25 градусов по Цельсию. Существует исключение, когда необходимо убрать отеки, то можно протереть кожу кубиком льда.

Процедура должна быть первым шагом вашей утренней бьюти-рутины после вечеринки. Но не стоит злоупотреблять этим лайфхакам. Ведь ежедневно нужно умывать лицо водой, температура которой примерно 25 градусов по Цельсию. Существует исключение, когда необходимо убрать отеки, то можно протереть кожу кубиком льда. Чтобы вернуть свежесть лицу, воспользуйтесь термальной водой или экспресс-маской. В частности, можно приобрести специальное восстановительное средство для кожи, которое стимулирует кровообращение и способствует здоровому виду лица. Если дела совсем плохи, то попробуйте нанести специальную сыворотку против усталости.

Как быть привлекательной / Фото Unsplash Избавиться от "мешков" под глазами помогут кольца свежих огурцов или картофелин, холодные ложки или специальные патчи для нежной кожи.

помогут кольца свежих огурцов или картофелин, холодные ложки или специальные патчи для нежной кожи. Замаскируйте темные круги под глазами консилером. Если синяки очень заметны, то выбирайте продукт с большим содержанием пигмента, который может выровнять тон кожи. Стоит добавить, что после вечеринки усталое лицо нельзя обременять ярким макияжем и большим количеством декоративной косметики.