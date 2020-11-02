Француженки обладают врожденным искусством любви к себе таким, какие они есть. Бьюти-рутина женщин из Франции не соответствует стереотипу, который утверждает, что они игнорируют косметику и уход за собой. Просто красавицы знают тайны, которые помогают им выглядеть привлекательно без инъекций или другого хирургического вмешательства.