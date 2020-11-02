Выглядеть естественно и стареть красиво: бьюти-тайны от красивых француженок
Француженки обладают врожденным искусством любви к себе таким, какие они есть. Бьюти-рутина женщин из Франции не соответствует стереотипу, который утверждает, что они игнорируют косметику и уход за собой. Просто красавицы знают тайны, которые помогают им выглядеть привлекательно без инъекций или другого хирургического вмешательства.
Красота – это не только о молодом симпатичном лице, но и о блеске жизнерадостности в глазах. Француженки хорошо знают, как выглядеть естественно даже с косметикой, а стареть красиво. Harper's Bazaar рассказал об их бьюти-тайнах.
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Простые тайны красоты француженок
- Эмили Валад – французская актриса и модель. Красотка проверила на собственном опыте, что избавиться от прыща можно с помощью лимона: "Если у меня появился прыщ, то на помощь мне всегда приходит лимон. Я просто натираю проблемный участок лимонным соком, оставляю на 5 минут, а затем умываю лицо розовой водой и позволяю ему высохнуть без полотенца".
- Привлекательная модель Камиль Роу часто использует авокадо в косметических целях, а именно: в рационе и для ухода. "Ни один мой день не проходит без авокадо: люблю им завтракать, делать из него маску для волос и лица. Кожа буквально трансформируется", – делится бьюти-тайнами Камиль.
- Юная 18-летняя модель Тилан Блондо не стесняется пользоваться косметикой бюджетных брендов, но она всегда выполняет процедуру демакияжа перед сном. Также, чтобы сохранить естественную красоту надолго и всегда выглядеть "свежо", девушка спит по меньшей мере 8 часов в сутки.
- Каролин де Мегрэ – 45-летняя вдохновительница бренда Chanel пользуется и другой косметической продукцией. Модель говорит: "Куда бы я ни направлялась со мной всегда мои фавориты – питательный крем Lancome Nutrix и бальзам для губ от La Roche-Posay".
- It girl Сабина Сокол убеждает, что увлажнение – это залог молодости и красоты. Сабина утверждает: "каждый день я увлажняю себя изнутри и снаружи: кожу лица, тело, волосы".
- В пользе увлажнения также уверена французский блогер Камиль Шар'єр: "Я даже сплю с увлажняющими масками на лице и волосах, в день, если у меня не запланировано светских мероприятий, то я предпочитаю не наносить декоративную косметику. Отдых – лучшее, что можно дать своей коже".
- Известная парижанка Жанна Дамас наносит красную помаду кончиками пальцев. Именно этот косметический продукт является фирменным акцентом в ее стиле. Блогер говорит: "Я никогда не использую один красный оттенок, а всегда смешиваю несколько и растушевываю их пальцами. Вуаля, больше такого цвета нет ни у кого".
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