Для каждого человека его духи являются индивидуальной подписью. Чтобы не ошибиться в их выборе, стоит узнать о правилах во время покупки духов. Настоящие парфюмеры поделились советами из собственного опыта.

Vogue рассказал о правилах выбора ароматов, которые помогут не ошибиться с покупкой, а если ошибка все же случилась – легко ее исправить.

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Ольфакторная диагностика. Так называют довольно популярный онлайн-сервис. Здесь необходимо отметить свой пол, возраст и любимые ароматы. С помощью этих данных программа предложит вам варианты духов, которые должны идеально подойти именно для вас. Однако существуют тесты, которые требуют указания таких данных, как знак зодиака или любимый цвет, то такая диагностика будет бесполезной. В частности, можно подобрать духи и без помощи диагностических систем. Попробуйте изучить все нотки аромата на официальных сайтах брендов.

​ Опробование ароматов. В магазине, прежде чем выбрать духи, проведите необходимую процедуру: для начала нанесите их на кожу (запястье – идеальное место, потому что там бьется пульс, и аромат полностью раскрывается), отдаляйте и приближайте участок кожи с духами к носу. Таким образом вы детально определите диффузность и шлейф. Не стоит сразу покупать духи. Попробуйте некоторое время поносить аромат на коже, чтобы понять, будет ли вам комфортно с ним.

В магазине, прежде чем выбрать духи, проведите необходимую процедуру: для начала нанесите их на кожу (запястье – идеальное место, потому что там бьется пульс, и аромат полностью раскрывается), отдаляйте и приближайте участок кожи с духами к носу. Таким образом вы детально определите диффузность и шлейф. Не стоит сразу покупать духи. Попробуйте некоторое время поносить аромат на коже, чтобы понять, будет ли вам комфортно с ним. Читайте описание и смотрите промо. Каждый аромат имеет подробное описание ноток, которые в нем содержатся. Это помогает примерно представить его запах, если нет возможности понюхать. Также много о духах говорят флаконы и промокампании. Своеобразная коммуникация аромата с потребителем способствует формированию определенных ожиданий.

Каждый аромат имеет подробное описание ноток, которые в нем содержатся. Это помогает примерно представить его запах, если нет возможности понюхать. Также много о духах говорят флаконы и промокампании. Своеобразная коммуникация аромата с потребителем способствует формированию определенных ожиданий. Тренируйте обоняние. Осенью, когда воздух еще теплый, но влажный, ароматы открываются с разных сторон. Эта пора года у многих ассоциируется с запахом свежевыстиранного белья, хлеба, кофе, опавших листьев, страниц новой книги и много с чем другим. Поэтому в этот период парфюмеры рекомендуют развивать свое обоняние, обращать внимание на различные композиции. Со временем вам будет проще почувствовать невнятные нотки любых духов.