Женщины стараются для празднования Нового года сделать стойкий макияж, чтобы провести с ним всю ночь. Однако они не задумываются о защите кожи после такой "косметической нагрузки".

Тональный крем служит защитным барьером для кожи лица в течение дня, поэтому в течение дня на лице накапливаются бактерии, которые вы удаляете, смывая макияж. Чтобы провести всю новогоднюю ночь с макияжем и не навредить коже, воспользуйтесь советами визажистки Ирины Яниловой, которые подготовил Glamour.

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Что будет с кожей, если нанести макияж вечером, а заснуть утром после празднования

Если в течение дня тональная основа защищает кожу от разнообразных загрязнений и бактерий, которые появляются на лице в течение длительного времени ношения макияжа. Когда вы чистите кожу перед сном, то она восстанавливается после всех нарушений, вызванных грязью или другими вредными внешними факторами. Поэтому вечером следует регулярно очищать дерму с помощью специального средства для демакияжа. Затем не забудьте нанести тоник и крем. Кожа требует надлежащего очищения каждый день, если вы даже не делали макияж.

Как не навредить коже новогодним макияжем

После новогодней ночи коже нужна особая помощь, ведь, кроме суточного ношения макияжа, вы можете позволить себе съесть лишнего и запить это бокалом вкусного игристого. Поэтому сразу утром воспользуйтесь патчами под глаза, а также примените тканевую маску для лица. Оба бьюти-продукта предварительно охладите в холодильнике. С помощью такого ритуала вам удастся снять отеки, уменьшить "мешки" под глазами, выровнять тон кожи на лице.

В частности, для новогоднего макияжа выбирайте тональный крем с увлажняющими свойствами. В таком случае лучше обойтись без матового покрытия. Также вы можете отказаться от тона, а воспользоваться лишь консилером, румянами, тинтом и тушью. Для улучшения состояния кожи в течение вечера используйте увлажняющий мост для лица.