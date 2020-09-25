Американской актрисе, обладательнице наград Эмме и Золотой глобус, Шэрон Стоун 62 года. Тем не менее звезда продолжает всех поражать своим безупречным состоянием кожи. Поэтому она поделилась несколькими тайнами своей бьюти-рутины и рассказала, какими средствами пользуется, чтобы выглядеть моложе.