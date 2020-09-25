Как всегда быть молодой: уход за кожей после 60 от Шэрон Стоун
Американской актрисе, обладательнице наград Эмме и Золотой глобус, Шэрон Стоун 62 года. Тем не менее звезда продолжает всех поражать своим безупречным состоянием кожи. Поэтому она поделилась несколькими тайнами своей бьюти-рутины и рассказала, какими средствами пользуется, чтобы выглядеть моложе.
Шэрон Стоун обожает публиковать на своей инстаграм-странице фотографии, на которых она совсем без косметики на лице, но удивляет молодостью своей кожи. НВ рассказал о том, как 62-летней актрисе удается сохранять естественную красоту.
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Как ухаживать за кожей после 60
- Утренний уход. Актриса пытается минимизировать количество бьюти-процедур в утренней рутине. "Я мало что делаю утром. Я просто умываюсь водой и чищу зубы", – рассказала Стоун в одном из интервью для The New York Times. Она пользуется зубной пастой Arm & Hammer Bright & Strong Truly Radiant.
- Ежедневный уход. Шерон использует один крем для увлажнения кожи еще с 12 лет. Его ей порекомендовала мама. "Моя мама была консультантом Avon, и она дала мне банку увлажняющего крема Avon Rich Moisture Cream. Она сказала: пользуйся им утром и вечером, и ты будешь благодарить меня до конца своей жизни. И я все еще благодарю ее. С этим кремом моя кожа выглядит более гладкой и сияющей", – звезда открыла тайну для Redbook. Также Стоун нравятся культовые кремы La Mer, но она одновременно обожает один из бюджетных кремов стоимостью менее 20 долларов, название которого Weleda's Skin Food. Актриса говорит, что крем подходит и для лица, и для тела, особенно если в городе сухой климат.
- Всегда нужно наносить SPF-защиту. Шэрон Стоун наносит на свою кожу обезжиренный крем Neutrogena с SPF 15, чтобы защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Ведь они провоцируют преждевременное старение кожи.
- Кожу необходимо скрабировать. 62-летняя знаменитость любит пользоваться различными скрабами для тела. В частности, ей нравятся гели для душа Ritual of Happy Buddha и Ritual of Dao. После она наносит на тело лосьон Eucerin.
- В макияже важно увлажнение. Перед созданием макияжа Шэрон Стоун использует увлажняющий крем с солнцезащитным эффектом IT Cosmetics CC плюс Cream SPF 50. Другие продукты, которые звезда применяет для создания мейк-апа, также должны содержать увлажняющие ингредиенты в своем составе.
- Красота начинается изнутри. Поэтому Шерон старается не употреблять сильно обработанных продуктов, кофеина, газированных напитков и алкоголя. "Но я ем мясо и черный шоколад. Я подслащиваю чай, если захочу. У меня глютеновая болезнь, поэтому я не ем глютен. В противном случае я просто ем как человек – чего бы я ни хотела", – делится с The New York Times известная актриса. Также Шэрон Стоун занимается пилатесом и танцами.
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