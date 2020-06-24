Если утром вам страшно смотреть на себя в зеркало, то несколько действенных советов помогут вам выглядеть красиво сразу после пробуждения и в течение всего дня. Для того, чтобы утренняя рутина стала одной из любимых частей суток, стоит придерживаться правильных ритуалов.

Даже ученые подтвердили, что 10% людей просыпаются усталыми с красными опухшими глазами и не совсем привлекательными, потому что они просто так называемые "совы". И хотя в 7 утра формально уже могут не спать, организм все равно продолжает вырабатывать мелатонин – гормон сна. Поэтому им нужно выполнить несколько утренних ритуалов, которыми делится Vogue, чтобы иметь красивый и свежий вид. Что нужно делать, чтобы утром выглядеть красивой Придерживайтесь правильного режима сна. Вы будете привлекательнее выглядеть и не чувствовать усталости, только если сможете хорошо выспаться. Чтобы восстановить свои силы, организму нужно 8 часов. Сна в течение 5 или 7 часов мало. Если вы не можете заснуть, то начинайте готовиться за час до сна. Примите ванну с лавандовым маслом, выключите свет, зажгите ароматические свечи, читайте книгу или займитесь медитацией. Важно не пользоваться любыми гаджетами перед тем, как лечь в постель. Сон должен быть здоровым / Фото Unsplash Не дремайте. Избегайте вечером такого состояния, как микросон. Он на самом деле вызывает только фрагментацию сна, поэтому ваши глаза будут набухшими, а кожа тусклой.

Избегайте вечером такого состояния, как микросон. Он на самом деле вызывает только фрагментацию сна, поэтому ваши глаза будут набухшими, а кожа тусклой. Включите свет. Чтобы сразу проснуться, нужно открыть доступ света к вашей комнате. Для организма большой стресс просыпаться внезапно, который затем влияет на общий внешний вид. Чтобы этого избежать, можете не закрывать шторы вечером или использовать будильник, который имитирует рассвет, то есть комната заливается светом постепенно, а вы избегаете стресса.

Чтобы сразу проснуться, нужно открыть доступ света к вашей комнате. Для организма большой стресс просыпаться внезапно, который затем влияет на общий внешний вид. Чтобы этого избежать, можете не закрывать шторы вечером или использовать будильник, который имитирует рассвет, то есть комната заливается светом постепенно, а вы избегаете стресса. Найдите время для себя. Утром важно выделять хотя бы 20 минут на медитацию, занятия йогой, кофе, завтрак. Вам нужно придумать утренний ритуал, который будет дарить время покоя.

Утром важно выделять хотя бы 20 минут на медитацию, занятия йогой, кофе, завтрак. Вам нужно придумать утренний ритуал, который будет дарить время покоя. Избегайте света экранов. Лучи, которые попадают на кожу при использовании телефонов или компьютеров, ускоряют старение кожи. Пока утром вы не успели защитить свою кожу от них специальным средством, то не включайте гаджеты в течение первых 30 минут. Не используйте гаджеты утром / Фото Unsplash Гидратация. После сна нужно восстановить водный баланс в организме, чтобы кожа не пересохла. Возьмите за привычку каждое утро сразу после пробуждения пить обычную или с лимоном воду.

После сна нужно восстановить водный баланс в организме, чтобы кожа не пересохла. Возьмите за привычку каждое утро сразу после пробуждения пить обычную или с лимоном воду. Движение – это жизнь. Начинайте день с небольшой растяжки. Она поможет проснуться вашему телу и правильно настроить его на работу в течение дня. Также можно просто пойти на короткую прогулку. Ходьба способствует улучшению циркуляции крови.

Начинайте день с небольшой растяжки. Она поможет проснуться вашему телу и правильно настроить его на работу в течение дня. Также можно просто пойти на короткую прогулку. Ходьба способствует улучшению циркуляции крови. Найдите кофе альтернативу. Организм необходимо обогащать энергией. Это можно сделать с помощью полезных коктейлей из фруктов, овощей, жиров, белков и суперпродуктов, которые легко перевариваются. Такой напиток вместо утреннего кофе положительно повлияет на состояние вашей кожи, волос и зубов.