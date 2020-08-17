Когда на лице появляются угри, сухость, загрязнение и другие проблемы, то кожу необходимо срочно спасать. Чтобы сразу не обращаться за профессиональной помощью к косметологу, можно попробовать сделать действенные маски самостоятельно в домашних условиях.

Красивой и чистой кожи можно добиться благодаря правильному уходу. Для этого необходимо делать регулярное очищение, увлажнение и отшелушивание кожи. НВ собрал рекомендации экспертов по приготовлению масок для лица в домашних условиях.

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Как приготовить маски для кожи лица дома

Против акне и высыпаний

Благодаря ингредиентам, из которых состоит маска, она обладает антибактериальными, противовоспалительными и гидратирующими свойствами. Мед и сок алоэ вера способствуют очищению кожи, куркума предотвращает появление воспалений, а йогурт – увлажняет.

Что вам понадобится?

1 столовая ложка органического греческого йогурта;

1 чайная ложка меда;

1/2 чайной ложки куркумы;

1 чайная ложка сока алоэ.

Компоненты нужно перемешать до образования однородной массы и нанести на лицо и держать 10 минут.

Для увлажнения

С помощью этой маски вы сможете улучшить текстуру кожи и укрепить клеточные стенки. В частности, авокадо и мед, которые являются основными компонентами смеси, отлично увлажнят и успокоят вашу кожу. Маска является идеальным инструментом в борьбе с сухостью кожи.

Что вам понадобится?

1 столовая ложка меда;

10 капель масла семян шиповника

1/4 спелого авокадо.

Для удобства смешайте ингредиенты в кухонном комбайне. Нанесите маску на лицо и смойте водой через 5 минут.

Для успокоения

Картофель обладает противовоспалительным эффектом. Он способствует заживлению ран и раздражений. В сочетании с огурцами, которые тонизируют и увлажняют кожу, компоненты маски могут успокоить кожу.

Что вам понадобится?

1 потертая белая картофелина;

1 потертый огурец;

Несколько капель розовой воды;

1/4 чайной ложки куркумы.

Смесь из всех ингредиентов нужно нанести на лицо на 10 минут. Их остатки следует удалить с помощью бумажных полотенец.

Для смягчения

Все компоненты, из которых состоит маска, богаты витаминами. Мед увлажняет кожу и не провоцирует высыпания на коже, авокадо содержит омега-3 жирные кислоты и витамины группы B, оливковое масло имеет свойство смягчать кожу и минимизировать воспаления. В частности, такой уход является полезным для лимфатической системы и регенерирует липидный слой кожи.

Что вам понадобится?

2 столовые ложки меда;

2 столовые ложки авокадо;

2 столовые ложки оливкового масла.

Смесь из ингредиентов нужно держать на лице 15 минут. Затем смойте остатки с помощью влажного ватного диска или полотенца.

Для очищения

Использовать маску необходимо для отшелушивания ороговевших клеток кожи и очистки пор. Овсянка и пищевая сода на отлично справятся с такой задачей.

Что вам понадобится?

2 чайные ложки овсяных хлопьев;

1 чайная ложка пищевой соды.

Чтобы получить консистенцию пасты, добавьте к ингредиентам несколько капель воды. Нанесите смесь на лицо и держите до полного высыхания.

Маска для омоложения

Витамин C, который есть в персиках, способствует выработке коллагена и эластичности кожи. Греческий йогурт имеет отшелушивающее и осветляющее действие. Также миндальное молоко увлажняет и смягчает кожу, а корица активизирует кровообращение.

Что вам понадобится?

1/2 стакана миндального молока

1/2 стакана натурального греческого йогурта;

2 нарезанных спелых персика без косточки;

1/4 чайной ложки корицы;

Мед или кокосовый нектар (по желанию).

Все ингредиенты необходимо перемешать в блендере до образования однородной массы. Такой смузи можно не только наносить на кожу лица, но и просто пить для обогащения витаминами.

Против жирной кожи

Компоненты, из которых состоит маска, поглощают кожный жир и очищают поры. Таким образом вы сможете предотвратить жирность кожи из-за активной выработки кожного сала, закупоривание пор, появление прыщей и воспаления.

Что вам понадобится?

1 банан;

10 капель лимонного сока

1 чайная ложка оливкового масла первого отжима.

Прежде всего разомните банан. В сосуд с ним добавьте лимонный сок и масло. Вы должны получить консистенцию жидкой пасты. Маску нужно держать на лице 15 минут и смывать теплой водой.

Для сухой кожи

Использование такой маски тонизирует кожу, помогает ей сохранять влагу долго, освещает, облегчает возможный зуд.

Что вам понадобится?

Половина огурца;

2 столовые ложки сока или геля алоэ вера.

Огурец необходимо потереть и смешать с алоэ. Наносите маску на 20-25 минут.

Против морщин

Ингредиенты, которые вам понадобятся для приготовления чудодейственной маски, обладают свойствами для стимулирования выработки коллагена. Он способствует упругости, увлажнению, мягкости кожи и разглаживанию морщин.

Что вам понадобится?

1/2 авокадо;

1 столовая ложка необработанного меда;

2 столовые ложки какао порошка.

Размятое авокадо нужно смешать с остальными компонентами. Массу наносите на кожу лица и смойте теплой водой через 20 минут.

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