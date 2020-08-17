На все случаи жизни: маски для кожи лица против различных проблем
Когда на лице появляются угри, сухость, загрязнение и другие проблемы, то кожу необходимо срочно спасать. Чтобы сразу не обращаться за профессиональной помощью к косметологу, можно попробовать сделать действенные маски самостоятельно в домашних условиях.
Красивой и чистой кожи можно добиться благодаря правильному уходу. Для этого необходимо делать регулярное очищение, увлажнение и отшелушивание кожи. НВ собрал рекомендации экспертов по приготовлению масок для лица в домашних условиях.
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Как приготовить маски для кожи лица дома
Против акне и высыпаний
Благодаря ингредиентам, из которых состоит маска, она обладает антибактериальными, противовоспалительными и гидратирующими свойствами. Мед и сок алоэ вера способствуют очищению кожи, куркума предотвращает появление воспалений, а йогурт – увлажняет.
Что вам понадобится?
- 1 столовая ложка органического греческого йогурта;
- 1 чайная ложка меда;
- 1/2 чайной ложки куркумы;
- 1 чайная ложка сока алоэ.
Компоненты нужно перемешать до образования однородной массы и нанести на лицо и держать 10 минут.
Для увлажнения
С помощью этой маски вы сможете улучшить текстуру кожи и укрепить клеточные стенки. В частности, авокадо и мед, которые являются основными компонентами смеси, отлично увлажнят и успокоят вашу кожу. Маска является идеальным инструментом в борьбе с сухостью кожи.
Что вам понадобится?
- 1 столовая ложка меда;
- 10 капель масла семян шиповника
- 1/4 спелого авокадо.
Для удобства смешайте ингредиенты в кухонном комбайне. Нанесите маску на лицо и смойте водой через 5 минут.
Для успокоения
Картофель обладает противовоспалительным эффектом. Он способствует заживлению ран и раздражений. В сочетании с огурцами, которые тонизируют и увлажняют кожу, компоненты маски могут успокоить кожу.
Что вам понадобится?
- 1 потертая белая картофелина;
- 1 потертый огурец;
- Несколько капель розовой воды;
- 1/4 чайной ложки куркумы.
Смесь из всех ингредиентов нужно нанести на лицо на 10 минут. Их остатки следует удалить с помощью бумажных полотенец.
Для смягчения
Все компоненты, из которых состоит маска, богаты витаминами. Мед увлажняет кожу и не провоцирует высыпания на коже, авокадо содержит омега-3 жирные кислоты и витамины группы B, оливковое масло имеет свойство смягчать кожу и минимизировать воспаления. В частности, такой уход является полезным для лимфатической системы и регенерирует липидный слой кожи.
Что вам понадобится?
- 2 столовые ложки меда;
- 2 столовые ложки авокадо;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Смесь из ингредиентов нужно держать на лице 15 минут. Затем смойте остатки с помощью влажного ватного диска или полотенца.
Для очищения
Использовать маску необходимо для отшелушивания ороговевших клеток кожи и очистки пор. Овсянка и пищевая сода на отлично справятся с такой задачей.
Что вам понадобится?
- 2 чайные ложки овсяных хлопьев;
- 1 чайная ложка пищевой соды.
Чтобы получить консистенцию пасты, добавьте к ингредиентам несколько капель воды. Нанесите смесь на лицо и держите до полного высыхания.
Маска для омоложения
Витамин C, который есть в персиках, способствует выработке коллагена и эластичности кожи. Греческий йогурт имеет отшелушивающее и осветляющее действие. Также миндальное молоко увлажняет и смягчает кожу, а корица активизирует кровообращение.
Что вам понадобится?
- 1/2 стакана миндального молока
- 1/2 стакана натурального греческого йогурта;
- 2 нарезанных спелых персика без косточки;
- 1/4 чайной ложки корицы;
- Мед или кокосовый нектар (по желанию).
Все ингредиенты необходимо перемешать в блендере до образования однородной массы. Такой смузи можно не только наносить на кожу лица, но и просто пить для обогащения витаминами.
Против жирной кожи
Компоненты, из которых состоит маска, поглощают кожный жир и очищают поры. Таким образом вы сможете предотвратить жирность кожи из-за активной выработки кожного сала, закупоривание пор, появление прыщей и воспаления.
Что вам понадобится?
- 1 банан;
- 10 капель лимонного сока
- 1 чайная ложка оливкового масла первого отжима.
Прежде всего разомните банан. В сосуд с ним добавьте лимонный сок и масло. Вы должны получить консистенцию жидкой пасты. Маску нужно держать на лице 15 минут и смывать теплой водой.
Для сухой кожи
Использование такой маски тонизирует кожу, помогает ей сохранять влагу долго, освещает, облегчает возможный зуд.
Что вам понадобится?
- Половина огурца;
- 2 столовые ложки сока или геля алоэ вера.
Огурец необходимо потереть и смешать с алоэ. Наносите маску на 20-25 минут.
Против морщин
Ингредиенты, которые вам понадобятся для приготовления чудодейственной маски, обладают свойствами для стимулирования выработки коллагена. Он способствует упругости, увлажнению, мягкости кожи и разглаживанию морщин.
Что вам понадобится?
- 1/2 авокадо;
- 1 столовая ложка необработанного меда;
- 2 столовые ложки какао порошка.
Размятое авокадо нужно смешать с остальными компонентами. Массу наносите на кожу лица и смойте теплой водой через 20 минут.
Советы для применения масок
- Наносите маски на очищенную и распаренную кожу.
- Не держите маски на лице дольше указанного времени.
- Если маска создана на маслянистой основе, то ее эффективнее удалять влажным полотенцем, а не просто водой.
- Чтобы закрыть поры, после смывания маски брызните на кожу лица холодной воды.
- Завершайте бьюти-ритуал нанесением увлажняющего крема.
- Маски можно использовать не более 1-2 раз в неделю.
- Если у вас на лице есть сильное раздражение или аллергическая реакция на отдельные ингредиенты, то откажитесь от применения масок.