Создать временную татуировку техникой мехенди можно, если вы хотите украсить свое тело оригинальным рисунком летом, но не решаетесь на радикальное решение. Мехенди является летним трендом, который не теряет актуальность уже много лет.

Мехенди называют технику создания временной татуировки, которая наносится на кожу с помощью натуральной хны. Стойкость такого рисунка до 2 недель. 24 канал собрал несколько актуальных идей для татуировки хной.

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Какое мехенди сделать

Еще в Древней Индии мехенди считали идеальным украшением женского тела. Однако сегодня рисунки хной делают и мужчины. Мехенди можно выполнять на любом участке тела, но обычно сторонники росписей на коже выбирают руку или ногу. Существуют разные стили рисунков, поэтому стоит опираться на собственные предпочтения.

Идеи для мехенди на теле / Фото Instagram