В обществе бытует такое мнение, что косметические средства с содержанием парабенов являются невероятно вредными для вашей кожи. Однако стоит больше узнать об их свойствах, прежде чем выбрасывать любимую косметику, потому что вы прочитали, что в ее составе есть парабены.

Не нужно быть специалистом, чтобы говорить о негативном влиянии парабенов на кожу. Но действительно ли это так рассказали дерматологи для Elle. Потому что многим неизвестно, что такое парабены на самом деле: бактерии, вредные частицы или это просто миф об их угрозе вашей красоте.

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Что такое парабены

Мишель Скотт-Линч является основательницей бренда по уходу за волосами без парабенов Boucleme. Она объясняет, что парабены является типом консерванта, который впервые появился в составе косметических продуктов еще в 1950-х годах. Его используют, чтобы продлить срок хранения продуктов для здоровья и красоты. Таким образом в них не появляется плесень и бактерии. Чаще всего о содержании парабенов в косметическом средстве свидетельствуют еще такие отметки на его этикетке: бутилпарабен, метилпарабен, пропилпарабен.

Диетолог и личный тренер, Том Оливер говорит, что использование продуктов, которые хранятся в вашем шкафу месяцами или даже годами благодаря свойствам парабенов, способствует попаданию в организм неполезных веществ через кожу.

В 2004 году британские ученые провели исследование о влиянии парабенов на организм человека. Они обнаружили следы 5 парабенов в тканях молочной железы в 19 из 20 женщин, принявших участие в исследовании. Также результаты показали, что парабены не могут вызвать рак, но они проникают через кожу в определенные ткани и остаются внутри.



Можно ли пользоваться косметикой с парабенами / Фото Unsplash

Научно подтверждено, что парабены нарушают функцию гормонов, имитируя выработку эстрогена. А избыточное количество эстрогена может спровоцировать активный деление клеток молочной железы и рост опухолей. Именно поэтому пользование косметикой, которая содержит парабены, связывают с раком молочной железы и репродуктивными проблемами.

Нужно ли прекратить использование косметики с содержанием парабенов

Дерматологи предостерегают потребителей косметической продукции от паники. Они отмечают, что процент консервантов в рецептуре, как правило, очень мал.

Трудно сказать, категорически вредны ли парабены для нас, но сейчас производители постоянно создают новые эффективные консерванты, поэтому на сегодняшний день есть больший выбор и парабенов не нужно использовать,

– добавляет Мишель.



Угроза косметики с содержанием парабенов / Фото Unsplash

В частности, люди ошибочно считают, что косметика без парабенов не является эффективной, как им бы хотелось. Том Оливер отрицает такое утверждение. Он уверяет, что на рынке существует множество продуктов, которые не содержат синтетических веществ, но являются не менее результативными. Поэтому он не видит необходимости использовать искусственные ингредиенты, которые могут способствовать раздражению кожи и стрессу для нее.

Эксперты добавляют, что отметка "без парабенов" на упаковке средства не является гарантией того, что у него натуральный состав. Следует также обращать внимание на наличие других синтетических веществ.