Американская эмо-группа My Chemical Romance была особенно популярна с 2001 по 2013 год. В 2019 31 октября группа возобновила свою деятельность. Недавно стало известно о коллаборации My Chemical Romance с косметическим брендом HipDot. Они подготовили линейку косметики, которая передает главную символику творчества группы.

Группа My Chemical Romance работали над коллекцией декоративной косметики из HipDot. На это участников музыкальной группы вдохновил их лучший альбом, сообщает Allure.

Линейка косметики от эмо-группы My Chemical Romance

My Chemical Romance презентовали коллекцию косметики, которую разработали вместе с брендом HipDot. Создателей вдохновила обложка альбома эмо-группы "Three Cheers For Sweet Revenge" 2004 года. Купить продукты из лимитированной линейки можно с 10 декабря на официальном сайте бьюти-бренда HipDot. Цена косметических товаров колеблется от 12 до 24 долларов.

В состав линейки косметики от My Chemical Romance и HipDot вошли: двусторонняя жидкая подводка для глаз, кисть для теней и палетка теней, которая включает 9 оттенков, среди них темно-красный, фиолетовый, серебристый и черный цвета. С помощью теней можно воссоздать знаковый красный макияж глаз, который любил Джерард Уэй, а также экспериментировать с другими вариантами. На каждом продукте можно увидеть красный ретро-логотип. Упаковка косметических продуктов также выполнена в цветах, которые были присущи эпохе эмо – период пика популярности My Chemical Romance.