Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда появился термин lockdown, бьюти-эксперты прогнозировали тренд на здоровый вид кожи, которого всем не хватало на протяжении этого нелегкого периода. Теперь образы моделей на модных показах продемонстрировали, какого именно состояния кожи нужно достигать, чтобы оставаться в тренде.

Тренды на естественную красоту продолжают появляться. Теперь не понадобится использовать много декоративной косметики, чтобы скрыть недостатки на коже, пишет Vogue.

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Какую кожу модно иметь осенью 2020

Неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2021 доказала, что естественная здоровая кожа выглядит наиболее привлекательно. Теперь, чтобы соответствовать тренду, каждой женщине необходимо правильно ухаживать за кожей и сохранять свое лицо красивым.

"С тех пор как люди изучили термин lockdown, они начали мечтать о натуральной, свежей и молодой коже", – говорит канадский дизайнер Эрдем Моралиоглу. Поэтому он захотел, чтобы его одежду представляли модели в таком образе, на который его вдохновила главная героиня романа "Любовник вулкана" Эмми. А именно макияж, который помогает создать эффект фарфоровой кожи на лице: росистая, сияющая со здоровым румянцем на щеках, словно от ветра.

Для такого естественного макияжа нужно нанести тональную основу на лицо. Важно, чтобы она была легкой текстуры, чтобы кожа могла сиять натуральным способом. Затем следует использовать жидкие румяна. Можно совместить две текстуры: кремовые и в виде порошка румяна. Тогда вы получите более реалистичный покрасневший эффект на щеках. Старайтесь достичь результата, воспаленного ветром, румянца.

Я думаю, что нас всех тянет к вещам, которые не являются сложными, а простота всегда красива,

– добавляет Эрдем Моралиоглу.

Поэтому для создания такого макияжа нужно сосредоточиться на коже, а использовать черную тушь или подводку не стоит.