Если розовый был главным цветом волос звезд осенью, то ледяной синий имеет возможность стать трендовым этой зимой. Американская популярная певица Сиара покрасила волосы в эпатажный оттенок, тематический для морозного времени года.

Певица Сиара сменила свой фирменный шоколадно-коричневый оттенок. InStyle поделился волшебными фотографиями звезды в новом ярком имидже.

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Модный цвет для зимнего окрашивания волос

Во время пандемии изменения нужны каждому. Поэтому Сиара решила кардинально перевоплотиться в другой образ с помощью яркого и эпатажного окрашивания волос. 12 ноября певица опубликовала на своей инстаграм-странице селфи, на котором у нее длинные волосы ледяного синего цвета. Она подписала фотографию лаконично: "Голубой". А также обозначила своего колориста Сезара ДеЛеон Рамирес.

Подписчики знаменитости еще сомневаются, на самом ли деле она сменила имидж. Ведь ни Сиара, ни ее звездный колорист, который также работает с Кайли Дженнер, Cardi B и Ким Кардашян, пока не подтвердили информации, что синий цвет волос является настоящим.

Однако hair-эксперты уже начинают прогнозировать ледяному синему оттенку волос популярность зимой. Возможно, теперь и вы захотите ярких трендовых изменений в следующем сезоне.